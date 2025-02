'Las alcantarillas se están desbordando', reclaman vecinos de Rincón La Merced

Un grupo de vecinos de la colonia Rincón La Merced de Torreón se manifestaron ayer para denunciar que desde hace dos meses iniciaron trabajos para la reposición de una línea de drenaje sanitario pero que ello provocó un colapso en las alcantarillas, dejando un gran acumulamiento de aguas putrefactas. Los hechos se reportaron en la calle Presa de Guadalupe, entre Sarapes y Puente Nuevo.

"Es un foco grandísimo de infección, mi niño se me puso muy grave y salió positivo porque agarró una bacteria en el ambiente, ¿qué viene siendo el ambiente?, pues el cochinero total que está aquí afuera de las calles, porque está horrible, no hay ningún pedacito por donde se pueda caminar que no haya aguas negras, que no haya olor insoportable, las alcantarillas ya se están desbordando de agua sucia", comentó la señora Selene, una de las vecinas afectadas.

Otro de los manifestantes dijo que: "no podemos ni siquiera lavar, hacer nuestras necesidades diarias como bañarse, lavar trastes, ¿por qué?, porque el agua que nosotros echamos por el resumidero se está saliendo por las alcantarillas de aquí de la banqueta, es un cochinero feo, aparte de que no hay pasada para los carros, es un completo desorden, y también se hicieron daños a las banquetas y a las casas, muy feo que está la verdad".

Indicaron que el agua pestilente, prontamente se comenzó a acumular bajo las banquetas, frente a las viviendas, lo que conlleva un riesgo para la salud de los habitantes y un problema de suciedad generalizado.

"Habían dicho que iban a cambiar los tubos del drenaje que porque ya estaban en mal estado, total, abrieron las calles y metieron tubo pero fue muy pequeño, de ocho, y supuestamente habían dicho que a ellos les dijeron que era un tubo de más pulgadas, ahora, no sabemos porqué metieron uno más chico, que no debería de ser. Tenemos muchísimo tiempo tratando de acercanos con las autoridades pero se avientan la bolita, ahorita tenemos toda la mañana esperando la máquina que iba a venir a desaguar pero no ha venido, nomás dicen, ahí van, ahí van y nada", expresaron.