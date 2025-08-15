Lanzarán documental de Kenia Os

Espectáculos La Casa de los Famosos México Adela Micha Christian Nodal Famosos Películas

El 12 de septiembre llega a Disney+, Kenia Os: La OG, el documental que brinda un acceso único a los dos shows de la cantante mexicana llevados a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el pasado noviembre de 2024, los cuales marcaron su carrera.

Luego de su exitoso estreno en los cines de México en donde debutó como el filme número uno en la taquilla total el día de estreno, número dos en la taquilla durante su fin de semana de estreno en el país, y se sostiene como el título mexicano históricamente más visto en la categoría "docu-conciertos", Kenia Os: La OG entra a la plataforma para que todos los suscriptores puedan disfrutar del documental que retrata tales espectáculos.

Con una duración de una hora y 28 minutos, el documental también dirigido por Kenia Os junto a Ana Nube y Gastón Etchechoury, no solo brinda acceso a los shows, sino que va más allá, ofreciendo una mirada íntima detrás de escena a los intensos ensayos, al sacrificio y la pasión inquebrantable que convirtieron el sueño de la cantante mexicana originaria de Mazatlán en una realidad.

Rodado en el Palacio de los Deportes, el documental también cuenta con participaciones especiales de las artistas invitadas que compartieron el escenario con Kenia, como Yeri Mua, Bella Poarch, Snow Tha Product y La Joaqui.

"El film es una experiencia imperdible para todos los seguidores de la popstar mexicana, mostrando no solo el talento arrollador de la cantante, sino también su camino hacia el éxito, su compromiso y su entrega absoluta", dice Disney.


La música del concierto está disponible en el álbum digital Kenia Os: La OG (en vivo), y los suscriptores y fans también pueden disfrutar de la banda sonora en sus plataformas preferidas.


               
               


               

               
               

               
               
               
