Lanzan llamado de ayuda para el albergue Alma Animal que atiende a más de 40 canes y felinos

Como una forma de agradecer su compañía y amor incondicional en los momentos más difíciles de su vida, Miriam López abrió un espacio para atender a esos perros y gatos de la calle, y algunos que por su condición tanto por edad o enfermedad e incluso carácter eran rechazados. Fue entonces que nació “Alma Animal” que ahora lanza un llamado de ayuda para continuar con su misión.

Y es que de acuerdo Miriam, debido a problemas laborales, su situación financiera se complicó. Aseguró que anteriormente no solicitaba esa ayuda que hoy es urgente, puesto que todo se costeaba con ingresos propios.

“Actualmente, tengo 21 perritos viviendo en el albergue Alma Animal, que es el espacio que rento exclusivamente para ellos. Además, tengo otros 15 perritos en mi casa, porque por su condición ya sea por edad, enfermedad, tamaño o carácter no pueden estar en el albergue con los demás. A ellos se suman también 8 gatos que también rescaté y cuido como parte de mi familia. En total, son más de 40 vidas bajo mi cuidado. Muchos son casos especiales: algunos fueron atropellados, otros maltratados o simplemente ignorados por años. Son los que nadie quiso, los que la mayoría considera ‘difíciles de adoptar’. Para mí, cada uno merece una oportunidad de vivir con dignidad, amor y sin dolor”, compartió.

Recordó que hace 10 años, “empecé a rescatar perritos en situación de calle, heridos o maltratados, y llegó un punto en el que ya no cabían en mi casa. Así fue como decidí rentar un lugar para darles un espacio digno, seguro y lleno de cariño. Así nació Alma Animal: no como un proyecto perfecto ni con grandes recursos, sino como un acto de amor y resistencia por los que no tienen voz”.

El llamado que ahora hace “Alma Animal”, es urgente sobre todo para el agua y alimento de cada una de las mascotas. Es por ello que puso en marcha la idea de “apadrinar” a uno, dos o los que el padrino así lo decida, para que apoye con el mantenimiento del can o “michi”.

“No todos pueden adoptar, pero todos pueden hacer algo: donar alimento, apadrinar, compartir en redes, esterilizar a sus animales, evitar la cruza irresponsable o simplemente ayudar a un perrito que vean en la calle”, es el mensaje de Miriam ante la situación.

Aunado a los gastos que representa el mantenimiento de las más de 40 mascotas, está la falta de agua que registra el sector donde se ubica el albergue que es en la Colonia Miguel de la Madrid de Gómez Palacio, ya que en su sector carece del servicio por lo que se debe comprar pipas para mantenerlos limpios e hidratados.

Es por ello que lanza ese llamado de ayuda en cualquiera de sus formas, económica, en especie o simplemente compartiendo en sus redes sociales la historia de Alma Animal.

“Seguimos adelante, porque sabemos que cada vida salvada vale el esfuerzo”, dijo Miriam quien compartió las redes del albergue en Facebook Alma Animal y en Instagram @almaanimal_ac.