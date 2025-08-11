Lanzan convocatoria para la Liga Infantil de Fútbol en la Copa Elite Laguna

Las canchas de la Copa Elite Laguna, albergarán una edición más de la Liga Infantil, misma que arrancará de manera oficial en los próximos días, con diferentes categorías dentro del Futbol 7.

En conferencia de prensa, se dieron a conocer los pormenores del torneo. El encuentro ante los representantes de los medios de comunicación, fue encabezada por los propios organizadores Paco Gallegos y César Cortinas, quienes se hicieron acompañar por Diana Chávez de Evolution Sportswear y Mariana Ortega de Fantastik.

Las categorías serán Biberones (para los nacidos en los años 2020 y 2021), además de Dientes de Leche (2018-19), Asqueles (2016-17), Convivencia (2014-15), Juvenil A (2012-13) y la Juvenil B-C (2008-11).

Los encuentros se realizarán los viernes por la tardes, así como durante casi todo el sábado, en las dos canchas nuevas de la Copa Elite Laguna, que se ubican entre la Expo Feria Torreón y el Coliseo Centenario. En caso que se registren más equipos, los partidos podrán comenzar desde el jueves en horario vespertino.

Además de darse a conocer un rol de juegos de manera semestral, se contará con árbitros debidamente capacitados y uniformados, además de credenciales con soporte CURP y actas de nacimiento. También habrá un marcador electrónico, donde puede observarse el tiempo oficial de juego.

Se contarán con estadísticas al día, además de una ceremonia de premiación única, con atractivos premios por parte de los patrocinadores y trofeos originales. El reglamento de competencia será dirigido para jugadores, formadores y padres de familia.