Laisha Wilkins da su opinión sobre el CURP biométrico

El pasado viernes 21, durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre las acciones que lleva a cabo el gobierno en la búsqueda de personas desaparecidas, particularmente en la frontera norte del país.

En respuesta, destacó la relevancia de establecer un sistema único y digitalizado que permita a las fiscalías de todo el país localizar a personas desaparecidas de manera más eficiente. Sheinbaum subrayó que la creación de una herramienta basada en datos biométricos, tales como las huellas dactilares, facilitaría una identificación rápida y precisa.

"¿Cuál es la manera más sencilla de identificar a una persona? (...) por datos biométricos (...) la forma más sencilla que se usa desde hace tiempo es la huella dactilar, porque todas las huellas de las personas son distintas. Hay países donde se tienen las huellas de todo el que nació, porque incluso ahora te lo piden desde pequeñito en tu acta de nacimiento. No existe una sola base de datos en México. De tal manera que si se encuentra a una persona (...) uno pueda saber de ella en todo el país e identificarla rápidamente", dijo.

Por otro lado, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, participó en la conferencia matutina de la presidenta el 24 de marzo y confirmó que se implementará una nueva CURP, que incluirá las huellas dactilares y una fotografía.

Este nuevo documento se incorporará a las estrategias de alerta y localización de personas desaparecidas, con el objetivo de optimizar las búsquedas mediante el uso de tecnologías avanzadas y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

"¿Para qué? Para volver más eficiente la búsqueda de personas a través de herramientas tecnológicas, a través de la ciencia y la coordinación institucional y garantizar el derecho a la identidad y protección del Estado, usando la CURP de manera generalizada", mencionó.

No obstante, la propuesta del gobierno mexicano fue objeto de críticas, especialmente en redes sociales.

Una de las personas que criticó esta propuesta fue la actriz y conductora Laisha Wilkins, quien expresó su desacuerdo a través de una publicación en su cuenta de X (anteriormente Twitter), en la que cuestionó la decisión de registrar datos biométricos de los ciudadanos, sugiriendo que: "han hecho todo lo posible para tener nuestros biométricos… y ¡qué mejor excusa que las desapariciones! Los pedirán en la CURP. ¿Y los menores de edad?"

Esta publicación generó una ola de reacciones en dicha red social, donde algunos usuarios señalaron que los datos biométricos ya son recolectados por diversas instituciones y empresas, como en el caso de los teléfonos móviles. Otros más mencionaron que: "Todo eso, para que después tengas que sacar tu acta de nacimiento actualizada cada tres meses"; "¿Qué me estás contando?!! Si tienen los datos que les interesan desde la Ley del SAT en pandemia, se siguieron con la vacuna y otras leyes que exigen los datos bio para no perder el dinero o usuario. Lo peor es que TÚ no entiendes que nos han aplicado leyes mucho peores".