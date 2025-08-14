Laguneros representarán a Coahuila en Nacional de Futbol en CDMX

El próximo lunes en la capital del país, inicia la aventura para 20 jovencitos laguneros que representarán a la región y a Coahuila, en el Torneo Nacional 11 años y Menores, para nacidos en el 2014.

En el formato 11 contra 11, los laguneros con la base del Centro de Formación Juan Rodríguez (Cefojur), quienes han ganado múltiples competencias como la Copa Santos Peñoles y también la de Monterrey, buscan trascender en la competencia.

Y es que en conferencia de prensa, junto a sus entrenadores, además de sus representantes y asesores como el caso de Jorge Villa, el Doctor Teo de Jesús, Lorena Castillo, el entrenador Juan Manuel Saldaña Pichardo y el experimentado Profesor Juan Rodríguez, dieron a conocer los pormenores del certamen.

A inicios del 2025, el equipo ganó su pase al certamen nacional, al imponerse en el selectivo estatal que se celebró en Monclova, donde se midieron además de los anfitriones, a los representantes de Saltillo, Ciudad Acuña y Piedras Negras.

Fue el cuarto torneo estatal que ganan y el tercero de manera consecutiva. El año pasado, el mismo equipo estuvo en el Nacional de la categoría celebrado en Mérida, Yucatán, llegando a los cuartos de final, por lo que en esta ocasión, el objetivo es llegar más lejos.

El representativo del Cefojur lleva a cuatro refuerzos de las Fuerzas Inferiores de Santos (FIS) y tres de los Guerreros de la Unidad Deportiva Torreón, por lo que las expectativas son mayúsculas para realizar un gran papel en la Ciudad de México.

Tanto el Deportivo Zarco como el Deportivo Los Galeana, albergarán la justa durante la fase de grupos y varias etapas de eliminación directa. La gran final se jugará en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en Toluca.

Los jugadores junto a sus papás, se trasladarán vía aérea a la sede de la competencia, entre sábado por la tarde y el domingo a primera hora, siendo costeado el 95 por ciento por las propias familias. El resto es por parte del Instituto Municipal del Deporte (IMD) de Torreón.

La mayoría de los jugadores ya están monitoreados por Santos Laguna, Rayados, Tigres, Necaxa y León, aunque durante el torneo, estarán presentes los visores de los 18 equipos de la Liga MX y otros de la Liga de Expansión.

Algunos de los elementos que tomarán parte en el Nacional son: Marco Andrés Aguilar Cabrera, Sergio Gael Almaraz Jiménez, Diego Almonte Hernández, Santiago Enrique Alvarado Castillo, José Enrique Cisneros Palomares.

Además de Carlos Andrés Dávila Morales, Roberto André de Jesús Vides, Juan Gerardo Hernández Morales, Jesús Manuel Núñez, José Luis Orozco Gilbert, Yahel Tadeo Pérez Fuentes, Emilio Vega Cruz, Jorge Matías Villa Arellano, Sebastián Iglesias Ayala, Diego Mota Romano, Matías Montañez Cervantes, Santiago Chávez Martínez, entre otros.