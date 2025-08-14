Deportes Club América Algodoneros del Unión Laguna Mundial 2026 Santos Laguna Liga MX

Algodoneros del Unión Laguna

Laguneros reaccionan ante 'prohibición' de llevar sartenes para 'apoyar' a los Algodoneros

Los playoffs comenzaron y hoy se decidirá si los algodoneros continúan avanzando

Laguneros reaccionan ante 'prohibición' de llevar sartenes para 'apoyar' a los Algodoneros

Laguneros reaccionan ante 'prohibición' de llevar sartenes para 'apoyar' a los Algodoneros

FÁTIMA MARTÍNEZ

Este jueves, en el Estadio de la Revolución, Toros y Algodoneros disputarán el quinto juego de su serie de playoffs, un enfrentamiento que podría definir el rumbo de ambas novenas en la postemporada.

Con el desarrollo actual de las demás series en la Zona Norte, el equipo que se lleve la victoria esta noche quedará bien posicionado para avanzar a la siguiente fase. Por el contrario, el conjunto que sufra la derrota se verá en una situación comprometida, con poco margen de error en lo que resta de la serie.

Los laguneros se encuentran emocionados y no han fallado en apoyar al Unión Laguna, llenando el estadio y contagiando su entusiasmo a cada jugada. En medio de esta efervescencia, un grupo de aficionados lanzó en redes sociales un creativo flyer donde convocaban a los asistentes a llevar utensilios de cocina, como sartenes, para hacer ruido y meter presión al rival.

Prohíben de llevar sartenes

La iniciativa rápidamente se viralizó y generó reacciones positivas entre la afición, que la consideró una manera divertida y ruidosa de mostrar su apoyo. Sin embargo, la respuesta del equipo no tardó en llegar. A través de un comunicado en sus redes oficiales, Algodoneros del Unión Laguna aclaró que no está permitido el ingreso de sartenes ni de ningún accesorio metálico al estadio.



Hemos visto esta imagen circular por varias páginas, por lo que les hacemos un llamado especial: está prohibido el ingreso con sartenes o cualquier accesorio metálico al estadio. Apoya a nuestro equipo con tus porras, matracas y sobretodo, con todo el corazón.






Laguneros reaccionan ante 'prohibición'


Luego de la publicación del equipo, los aficionados han reaccionado con risas y burlas, algunos aseguraron que ya estaban con su sartén listo.


"Ni loca los llevaría, que oso que vean mis sartenes despostillados", "Era para hacerle una mega reliquia a Nick Torres", "El vecino que vende tamales ya me correteo", estos y más comentarios se pueden encontrar en la publicación de Algodoneros Unión Laguna en Facebook.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Algodoneros del Unión Laguna

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Laguneros reaccionan ante 'prohibición' de llevar sartenes para 'apoyar' a los Algodoneros


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406500

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx