Laguneros reaccionan ante 'prohibición' de llevar sartenes para 'apoyar' a los Algodoneros

Este jueves, en el Estadio de la Revolución, Toros y Algodoneros disputarán el quinto juego de su serie de playoffs, un enfrentamiento que podría definir el rumbo de ambas novenas en la postemporada.

Con el desarrollo actual de las demás series en la Zona Norte, el equipo que se lleve la victoria esta noche quedará bien posicionado para avanzar a la siguiente fase. Por el contrario, el conjunto que sufra la derrota se verá en una situación comprometida, con poco margen de error en lo que resta de la serie.

Los laguneros se encuentran emocionados y no han fallado en apoyar al Unión Laguna, llenando el estadio y contagiando su entusiasmo a cada jugada. En medio de esta efervescencia, un grupo de aficionados lanzó en redes sociales un creativo flyer donde convocaban a los asistentes a llevar utensilios de cocina, como sartenes, para hacer ruido y meter presión al rival.

Prohíben de llevar sartenes

La iniciativa rápidamente se viralizó y generó reacciones positivas entre la afición, que la consideró una manera divertida y ruidosa de mostrar su apoyo. Sin embargo, la respuesta del equipo no tardó en llegar. A través de un comunicado en sus redes oficiales, Algodoneros del Unión Laguna aclaró que no está permitido el ingreso de sartenes ni de ningún accesorio metálico al estadio.

Hemos visto esta imagen circular por varias páginas, por lo que les hacemos un llamado especial: está prohibido el ingreso con sartenes o cualquier accesorio metálico al estadio. Apoya a nuestro equipo con tus porras, matracas y sobretodo, con todo el corazón.

Laguneros reaccionan ante 'prohibición'

Luego de la publicación del equipo, los aficionados han reaccionado con risas y burlas, algunos aseguraron que ya estaban con su sartén listo.

"Ni loca los llevaría, que oso que vean mis sartenes despostillados", "Era para hacerle una mega reliquia a Nick Torres", "El vecino que vende tamales ya me correteo", estos y más comentarios se pueden encontrar en la publicación de Algodoneros Unión Laguna en Facebook.