Laguneros disfrutan de la Carrera de El Siglo de Torreón

Desafiar sus límites y superarse a sí mismos, fue la consigna de más de un millar de laguneros que ayer dieron vida a la edición 2025 en la Carrera Atlética 5K y 21K organizada por El Siglo de Torreón, celebrada en un circuito urbano de esta ciudad.

Participantes de todas las edades se hicieron presentes en las diferentes categorías y distancias disponibles por correr.

GOZAN TRAYECTO

Poco menos de 10 grados centígrados, marcaba el termómetro al momento en que los entusiastas corredores ponían sus músculos en condiciones, al exterior de las instalaciones de El Siglo, donde el licenciado Antonio González Karg se encargó de dar el disparo de salida, ante una explosión de colorido y muchas sonrisas al afrontar la prueba del medio maratón.

Una hora después, se escuchó el disparo de salida para los participantes de la 5K, encabezados por los juveniles Jared Rivera y Valeria Macías, quienes nunca abandonaron la punta del pelotón y se consagraron bicampeones de esta distancia. En el trayecto se pudieron observar desde súper heroes y luchadores, hasta mascotas y playeras con dedicatoria, con un recorrido perfectamente vigilado por las corporaciones de seguridad y movilidad urbana de esta ciudad.

El Tecolotito dio la bienvenida a todos los que lograron cruzar la META, donde hubo sonrisas, lágrimas y declaratorias de agradecimiento al altísimo, por la oportunidad de cumplir un objetivo más. “Hacía años que no corría, y me dio mucho gusto volver en esta carrera de El Siglo, me invitó un amigo y el próximo año yo voy a invitar a más amigos”, mencionó Mariana, al completar su recorrido de 5K.

En las cercanías del Bosque Venustiano Carranza se realizó la premiación, desde niños hasta los corredores élite, subieron al pódio con el orgullo de ser ganadores y escribir sus nombres en la historia de esta carrera que ya es toda una tradición en la región y desde hoy, empieza a planear su próxima edición.