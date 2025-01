Lagunero y su anhelo por

El oriundo de El Ejido 20 de Noviembre de San Pedro, Coahuila, se mostró entusiasmado por la llegada de un nuevo año, en el que, aseguró en entrevista, trabajará duro para seguir destacando en la escena.

"Ando con todas las ganas de seguir echando 'trancazos' a la vida, a la música. Aquí estamos con mis temas de puño y letra", comentó.

En ese sentido, Martínez compartió detalles de ambas melodías del género ranchero que son Mi nueva vida (que ya cuenta con video oficial) y Última cartita.

"En octubre pasado di a conocer Mi nueva vida, es un tema muy bonito para mí, no por ser el primero, sino porque, como dice el nombre de la rola, empieza otro bloque de mi carrera musical al sacar melodías propias. Es también, un tributo hacia mi madre. Cuenta con tintes modernos y a la vez clásicos.

"El otro 'track' fue algo exprés. Es navideño, pero no de alegría y se llama Última cartita. Puedes oírlo y sentirlo. Te llevará a esas Navidades de niño, en donde estaba la familia reunida completa y muchas veces, en la actualidad, hay sillas vacías", mencionó y añadió que ambas se encuentran en las plataformas.

El entrevistado explicó que se ha reunido con puro talento lagunero en esta odisea de grabar sus propias melodías.

"El tener estas rolas es un logro de equipo y les comento que todas las personas que han colaborado en mi proyecto son de la Comarca Lagunera", sostuvo.

"El Gallo" manifestó que ha escrito cerca de 20 temas. Declaró que desea compartirlos con otros artistas.

"Sería muy egoísta de mi parte tenerlas nada más para mí. Si algo tengo, es ser agradecido con la vida y si alguien se fija en mis canciones, adelante. Se pueden comunicar conmigo y lo vemos, esto por cuestiones de derechos de autor. Me interesa que mi música y mi estilo puedan trascender", comentó.

Carlos fue al casting que hizo La Academia en Torreón en mayo de 2022. A partir de ese momento la gente empezó a ubicarlo por su potente voz, aunque no quedó, le sirvió de aprendizaje.

"Estoy agradecido. Conforme avanzan los años y uno va madurando, tanto en ideales y pensamientos, y me he dado cuenta de que realizar el casting me sirvió, pese a que por momentos lo había visto como algo negativo; sin embargo, no fue así. Terminó siendo bonito".

El cantante de música mexicana aprovechó la charla para aclarar que, en una entrevista pasada con "El Defensor de la Comunidad" dijo que su mamá murió y a ella le dedicaba el anhelo por seguir en los escenarios; sin embargo, se refería a su abuelita.

"Las promesas que hago, trato de cumplirlas. Cuando yo dije eso, me refería a mi abuela, quien me enseñó a cantar. Mi mamá está en casa y me está esperando", sostuvo.