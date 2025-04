Lagunero, el nuevo director de la Policía Municipal de Torreón

De La Laguna, el nuevo director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se trata de Alfredo Flores Originales, quien cuenta con 15 años de trayectoria policial, originario del municipio de Matamoros, Coahuila.

La prioridad para el nuevo director es resolver las necesidades que tienen los agentes municipales a fin de que puedan salir a trabajar al 100% y no les falte nada; aseguró que las cuotas que se dice les solicitaban a los uniformados se acabaron.

“Los agentes piden uniformes, gasolina, varias cosas y lo primero que quiero hacer es sentarme con ellos para ver a que le podemos dar una solución rápida y lo que no se pueda, pedir el apoyo del alcalde para resolverlo, creo que la revisión de la corporación puede tardar alrededor de dos meses con la disposición de los elementos, pero la cuotas no, esas no pueden seguir”.