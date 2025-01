Lagunero Edgar Lacolz presentará en CDMX su nuevo libro 'Caosmosis 20.20'

Este miércoles 22 de enero, el escritor lagunero Edgar Lacolz presentará su libro Caosmosis 20.20 (Ediciones del Olvido, 2025) en la Ciudad de México. El evento gratuito tendrá lugar a partir de las 18:00 horas en el Museo de Arte Poupular, como parte de las actividades del XXXVIII Coloquio y Tercer Foto de Megaciudades ‘Realidades urbanas: Ciudad producida, ciudad habitada’, organizado por 17, Instituto de Estudios Críticos.

Lacolz será acompañado por los cronistas Jacaranda Correa y Miguel Ángel Quemain, y Kike Vázquez. Es su libro más reciente, pero también uno de los más longevos. Tiene su génesis en el texto con el que el autor ganó el Premio Nacional de Crónica Carlos Monsiváis 2020. Ahora lo ha extendido a 80 páginas, dándole una nueva edición donde se da una apuesta gráfica y la escritura experimental y caótica tiene presencia.

“Desanudo párrafos, pongo hojas de cabeza, experimento explícitamente en el terreno gráfico. Es el mismo texto, pero tiene otro formato. Se alarga 80 páginas en vez de 30. Lo gráfico fue en colaboración con Sergio García, editor de Ediciones del Olvido. Fueron charlas bastante largas, proponer yo algo, retorcer cosas que luego él proponía”.

La crónica escrita por Edgar Lacolz, quien actualmente radica en la capital del país, constituye un registro del inicio y el transcurso de la pandemia por Covid-19. Posee características duales que refieren a lo interno y lo externo, al ir y venir, Torreón y la Ciudad de México, vivir en el claustro y abrirse a otros terrenos internos o emocionales, etcétera.

“Tiene varios ejes este texto. Así como se articula con el lenguaje chilango y el lenguaje lagunero, se articula con el transitar peatonalmente Torreón o la Ciudad de México, la infraestructura, la comida, la accesibilidad también va por ahí”.

Sobre el nombre del proyecto, dijo que Caosmosis refiere a un concepto de filosofía propuesto por los autores Felix Guattari y Gilles Deleuze.

“Cuando la escuché, me la platicó una amiga que es psicóloga. La soltó ahí, sobre la mesa. Yo ya andaba cerrando la crónica, la estaba enviando a la convocatoria y, cuando la mencionó por otras cosas que estábamos platicando, me hizo mucho clic eso de caosmosis, el proceso osmótico del caos. No lo vinculé con una cosa filosófica, más bien con una cosa biológica, mucho más simple, de equilibrar elementos de un lugar a otro casi como parte de magia”.

En la actualidad, Edgar Lacolz está interesado en la exploración sonora y colabora con un laboratorio llamado Zoonoros, además de trabajar en la postproducción de un documental.