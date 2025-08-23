Lagunero Arturo Gilio corta tres orejas en San Luis Potosí

El matador de toros lagunero, Arturo Gilio Quintero, paseó tres orejas en una triunfal corrida nocturna, celebrada el pasado viernes en la Plaza El Paseo Fermín Rivera, de San Luis Potosí, que registró tres cuartos de entrada para ver en acción a tres valerosos toreros mexicanos.

La noche de la segunda corrida de la feria fue emotiva por las faenas de los tres toreros y fue Arturo Gilio el triunfador que salió en hombros, sin dejar de reconocer una faena artística de Diego Silveti con el único toro que le dio opciones; y la actitud de buen toreo de Héctor Gutiérrez, incluso con un astado de regalo. Se lidiaron siete ejemplares (uno de regalo) del prestigiado hierro de Xajay, bien presentados, bravos para el caballo y de los que destacó el sexto, “Chuletón”, que mereció arrastre lento tras una petición de indulto no concedida.

Arturo Gilio, inteligente, logró gran faena en su primero, aprovechando las primeras embestidas que tuvieron emotividad con un astado al que le costaba trabajo tomar el primer cite, pero luego se empleaba y permitió al lagunero ejecutar muletazos largos y de mucho calado. En tablas terminó el toro y hasta allá fue Gilio para adornarse con detalles que rubricó de una estocada entera para cortar la primera oreja de la noche, con fuerte petición de la segunda. En el sexto, el lagunero volvió a tener un astado con movilidad y nobleza que le dejó estar muy a gusto, Arturo fue estructurando una faena completa por ambas manos al son de “Yo soy de San Luis Potosí”, lo que puso más ambiente en el interesante festejo mexicano; sin duda, el mejor toro, pues además, el de Xajay tuvo fijeza y entrega.