La lagunera Natt Ramírez quiere brillar en la música

Un nuevo talento local ha surgido con el objetivo de destacar en los escenarios.

Se trata de la joven, Natt Ramírez, cuya manera de cantar empieza a cautivar a la audiencia.

Natt estuvo de visita en El Siglo de Torreón para hablar de su lanzamiento, además de entonar tres temas para el deleite de la audiencia en redes sociales.

En la charla con la emisión siglera, Natt Ramírez se describió.

"Soy una cantante lagunera. Apenas estoy comenzando en esto de la música, actividad que siempre ha estado conmigo en muchos sentidos, desde el teatro hasta el baile", comentó.

Informó Ramírez que su deseo es abarcar toda expresión relacionada con el arte.

"Quiero bailar, cantar, actuar. Justo voy a empezar a estudiar artes escénicas", mencionó emocionada.

En ese sentido, Natt explicó que desde muy pequeña traía esa espinita de dedicarse a la "artisteada".

"Ya lo traigo desde chica (Su deseo de cantar). Comencé bailando hip hop en un grupo. Mi abuelo Jaime García se dedicaba a la música, incluso llegó a abrir conciertos de artistas.

"Luego, en las fiestas familiares siempre decían, 'Que cante Natti' y lo hacía, aunque les confieso que de inicio no se me daba, pero mi mamá me echó muchas porras y me animó a persistir. Le agradezco a mi familia todo el apoyo brindado".

En la charla, Natt comentó cuáles son sus referentes artísticos.

"Para mí, Adele es una cantante que lo tiene todo y que ha sido como un ejemplo a seguir. En cuanto a México, me encanta Humbe".

La joven mencionó que le gustan todos los ritmos musicales, sin embargo, el pop es su fuerte.

Ramírez comentó estaba laborando con un grupo y ahora ya canta como solista en varios restaurantes.

"En Facebook me estoy como Natalia Ramírez y en Instagram: nattramirez_".