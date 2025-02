Lagunera Libra Venegas participa en documental de hip hop hecho por artistas de Ciudad Juárez

Un grupo de artistas originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, ha arribado a La Laguna para realizar algunas tomas cinematográficas del documental ‘Rebels’, una cinta sobre el desarrollo del hip hop en esa zona fronteriza del país. Para ello han involucrado alrededor de 80 artistas, entre ellas Libra (Miroslava Venegas), rapera y profesora lagunera, quien vivió durante un tiempo a orillas del río Bravo.

En un encuentro con la prensa local, ofrecido este jueves por la noche en un restaurante de Gómez Palacio, asistieron B.Boy Freeman (Gerardo Medina), director del proyecto; Ciclo Cisneros, productor, y Pok37, director del diseño sonoro, además de la ya mencionada Libra.

Se indicó que el documental surge como respuesta a la necesidad de un material audiovisual de calidad que muestre la cultura hip hop de Ciudad Juárez y su contribución social. El proyecto también contará con un álbum musical que fungirá como banda sonora.

En el caso de Libra, fue incluida por el lazo que mantiene con la ciudad chihuahuense, pues también aportó al desarrollo de la escena hip hop en esa ciudad. Por tal motivo, se tuvo la intención de mostrar cómo ella vive su cultura desde el ámbito profesional. En este caso, Libra, además de una artista de rap, es profesora de inglés desde hace más de 20 años.

Fue así como el equipo de filmación se trasladó el jueves por la mañana hasta la Escuela Secundaria General Jesús Agustín Castro, en la comunidad de Nazareno, municipio de Lerdo, Durango, donde la rapera imparte clases. Allí la grabaron ejerciendo su profesión, impartiendo conocimiento rodeada de alumnos.

“Me siento muy agradecida, la verdad no me lo esperaba. Me hablan los muchachos, a quienes conozco desde hace 20 años (se hizo una amistad muy bonita), me dicen ‘Libra, te hemos elegido para un documental’. Me explicaron y la combinación de que me dicen: ‘No queremos que nos hables de cuántos años tienes en el rap, eso ya lo sabemos. Queremos que nos hables de tu otra profesión, que es ser maestra’. Me siento agradecida con Ciudad Juárez, que nos tomen en cuenta, que La Laguna entre en el documental”, dijo Libra en entrevista.