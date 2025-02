Lagunera Kim Nájera, tras los pasos de su padre

La joven, Kim Najera, está siguiendo los pasos de su padre.

Kim es hija de “Yiyo” Nájera, quien fuera miembro de Chicos de Barrio y hoy en día se encuentra en el grupo Iniciadores ChDB.

Pese a que estudió la carrera de Nutrición, en donde le ha ido muy bien, la chica ha debutado en la música, sin que fuera una asignatura pendiente.

Nájera visitó El Siglo de Torreón para presentarse en El Sonidero Lagunero, programa que fomenta el talento de la Comarca.

Tras entregar su primer sencillo, El dolor de tu presencia, platicó de su debut en la música.

“Llevo lo que va del año dedicándome a la música. Crecí en un ambiente musical, solo que tomé el camino de la nutrición y me gustaba cantar, pero preferí guardar ese recurso en el cajón.

“Hace poco cumplí años y mi padre fue a tocar con el grupo y le dije que quería cantar Contragolpe. Luego de otros eventos similares, me habló mi hermano y me sugirió que grabáramos una canción y le dije que sí, y así empezó todo”, relató.

Expresó Kim que ve su faceta artística de manera divertida, ya que la está disfrutando al máximo.

“No sé mucho de música, me refiero al terreno vocal porque de niña me gustaba mucho subir los instrumentos de mi papá a la terraza y fingía que cantaba. A mí cantar me relaja y la verdad es que sí me gustaría dar conciertos en un futuro”,

En cuanto a El dolor de tu presencia, Kim expresó que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

“El video ya se ubica en Youtube. Estamos muy sorprendidos porque hemos visto que me andan escuchando de lados que no imaginaba”.

Nájera explicó que por ahora se irá por los caminos de la cumbia, pero no descartó experimentar con otros sonidos.

“Quiero descubrir en cuál me puedo desenvolver más y en La Laguna, pues la cumbia manda”.

Kim Nájera anunció que seguirá lanzando canciones en las próximas semanas.