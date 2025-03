Lagunera Denisha protagoniza gran musical nacional

Una lagunera de nueva cuenta la está rompiendo en la industria del entretenimiento.

Primero la vimos en La Academia; luego en varias novelas, unitarios y obras. Además de Survivor, hoy en día realiza un gran proyecto.

Se trata de Denisha, nacida en Torreón, quien es una de las protagonistas de la obra Waitress, que recién se estrenó en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México.

La puesta en escena se presenta de jueves a domingo. Tanto el público como la crítica especializada se han expresado muy bien de esta adaptación de la película de Adrienne Shelly que también ha abierto telones en Broadway.

En sus redes sociales, Denisha ha expresado la emoción que siente, primero de haberse quedado con el papel de "Becky" y enseguida ha celebrado el estreno de Waitress y la aceptación que ha conseguido.

"Interpretar a 'Becky' en Waitress México es un sueño hecho realidad. Me siento honrada de contar su historia y mostrar cómo, incluso en los momentos más difíciles, la amistad y el amor propio son lo que nos permite seguir adelante. Es un privilegio compartir esta experiencia con un equipo tan increíblemente talentoso", posteó la lagunera cuando le avisaron que sería parte de esta aventura.

En ese sentido, comentó que hace una década conoció a Sara Bareilles y le dijo que estaba haciendo la música y letras de un musical, sin imaginar Denisha que, en el futuro, ella formaría parte de este trabajo.

"Hace 10 años fui a ver a Sara Bareilles a su Little Black Dress Tour. Esa noche, nos contó que estaba escribiendo la música para un musical de Broadway y nos presentó She Used to Be Mine. Recuerdo que no paré de llorar al escucharla. Tenía que ver ese musical. Quedé enamorada de cada nota.

"10 años después, como si el universo conspirara, llegó la audición para Waitress México. Fueron muchos meses de espera, nervios e incertidumbre, pero hoy estoy segura de que: ¡Los sueños se cumplen!

"Tengo el corazón lleno de felicidad y agradecimiento. Nunca dejen de creer en lo imposible, porque la vida da vueltas maravillosas", mencionó en su Instagram.