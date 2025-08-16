Deportes Santos Laguna Andrés Vaca Liga MX José Juan Macías Lucha libre

Laguna buscará dar la 'estocada final'

El estadounidense Grant Gavin será el enviado por José Offerman a la lomita para este sexto juego de playoffs, como hace una semana.

Aarón Arguijo Gamiochipi El Siglo de Torreón

on la intención de finiquitar la serie de primer playoff, los Algodoneros del Unión Laguna visitarán esta noche a los Toros de Tijuana en el Mobil Toros Park, donde los Guindas están a ley de una victoria para eliminar a los Astados por tercer año consecutivo.

DUELO MONTICULAR

Luego de obtener par de victorias en el Estadio de la Revolución, los Algodoneros están adelante en la serie por 3 juegos a 2, dentro del compromiso pactado a ganar 4 de 7 posibles encuentros, por lo que tienen a los Astados contra la pared, mentalizados en dar la estocada final a los fronterizos, para así completar la faena. El diestro Grant Gavin (1 - 0; 1.80 ERA) saltará a la lomita de las responsabilidades por los Algodoneros para buscar una nueva victoria en territorio bajacaliforniano, pues él se apuntó el triunfo durante el segundo juego de esta serie, el pasado domingo 10 de agosto, cuando lanzó 5 innings de apenas 3 imparables y una carrera.

Tendrá como rival de montículo al dominicano Domingo Germán, estelar contratación de los Toros durante la presente temporada, pues se trata del responsable del más reciente Juego Perfecto en la historia del beisbol de las Grandes Ligas, el número 24, el cual sucedió el 28 de junio de 2023, cuando Germán vestía el uniforme de los Yankees de Nueva York. Sin embargo, los bateadores del equipo Guinda no se intimidaron ante el historial del lanzador derecho y le pegaron 3 cuadrangulares el pasado domingo, 2 de ellos fueron obra de Jonathan Villar, el restante fue por parte de Adrián Tovalín, para propinarle al quisqueyano su primera derrota en el beisbol mexicano.

A REFRENDAR DOMINIO

El Unión Laguna se ha convertido en una "piedra en el zapato" para los Toros durante las postemporadas recientes, pues el equipo Guinda, aunque ha llegado en calidad de "víctima" para muchos aficionados, se las ha ingeniado para dejar en el camino a los fronterizos, que año con año aspiran al campeonato. De 16 confrontaciones en playoffs, Algodoneros se ha quedado con 11 victorias, mientras que Tijuana contabiliza 5 triunfos; la primera vez que chocaron fue en el juego "de comodín" de la temporada 2015, el que ganaron los Astados por 10 carreras a 3, sin embargo, en 2023 se toparon en la Serie de Zona y Laguna ganó el compromiso por 4 juegos a 1, mismo resultado en 2024, cuando disputaron la primera ronda de playoffs.

Tijuana es el tercer equipo al que más veces ha vencido Unión Laguna en playoffs, con esas 11 victorias, sólo por debajo de las 14 veces que ha vencido a los Tecolotes de los Dos Laredos y las 12 ocasiones en que han logrado imponerse a los Sultanes de Monterrey. La serie entre laguneros y tijuanenses ha resultado muy cerrada, tanto que ya se decidió un juego en extra innings, el cual ganó Laguna, al igual que sucedió en una ocasión el año pasado; a lo largo de su  historia, en juegos de playoffs, en extra innings, que se deciden por diferencia de una sola carrera, los Algodoneros tienen marca de 5 victorias y solamente una derrota.


CON CUIDADO ESPECIAL


El cuerpo monticular de los Toros deberá tener cuidado especial con Nick Torres, quien simple y sencillamente, ha destrozado a los lanzamientos rivales, incluso se encargó de ganar dos juegos con cuadrangulares que dejaron tendidos en el terreno a los rivales. Por su parte, los Astados han tenido como su principal arma en ofensiva, al cubano Rangel Ravelo, quien ha conectado par de cuadrangulares en momentos oportunos, al igual que el dominicano Franchy Cordero, quien remolcó las carreras que significaron la diferencia en el único juego que ganó Toros en Torreón.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx