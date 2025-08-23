Deportes Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Lucha libre Liga MX Fútbol

Laguna busca un milagro en Jalisco

Apagada lució la polvora de los cañoneros Guindas en los dos primeros encuentros, por lo que se espera hoy despierten.

Aarón Arguijo Gamiochipi El Siglo de Torreón

on la encomienda de obtener una victoria que les brinde "oxígeno" y no los coloque al filo de la eliminación, los Algodoneros del Unión Laguna reanudarán esta tarde su Serie de Zona, al visitar a los Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano, de Zapopan, Jalisco, donde la voz de "Playball" se escuchará a las 18:00 horas.

DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE

Los Charros han sorprendido al equipo Guinda durante el inicio de la serie que reparte un boleto hacia la final de Zona Norte, pues contra muchos pronósticos, el equipo de Benjamín Gil ha tomado ventaja de 2 juegos por 0, y tratará de finiquitar la serie en su propia casa. Pero los dirigidos por José Offerman tienen otros planes en mente, necesitan ganar al menos un par de juegos en Zapopan para forzar la continuación de la serie y su eventual regreso a la Comarca Lagunera, una misión que tiene alto grado de complejidad, pero que de ninguna manera es "imposible".

La preocupación de los aficionados laguneros radica en la manera en que los Guindas cayeron en los dos primeros choques en su propia casa, donde el bateo oportuno brilló por su ausencia y a la defensiva dieron muchas ventajas, pues cometieron los Algodoneros un total de 7 errores durante esos primeros 18 innings. La misión para este sábado y los posteriores juegos, radica para el Unión Laguna en mejorar su defensiva, mantener la concentración y lograr consistencia a la ofensiva, pues de caer esta tarde, los laguneros estarían al borde de la eliminación en la temporada del centenario de la LMB.

ANTECEDENTE DE REMONTADA

La más reciente ocasión en que el Unión Laguna inició una serie de postemporada con dos derrotas en los dos primeros juegos, fue en 2023, cuando se enfrentaron a los Sultanes de Monterrey en la primera ronda. En esa ocasión, los laguneros, bajo el mando de José Molina, lograron sobreponerse para ganar la serie en siete vibrantes juegos, aunque la diferencia a lo que ha ocurrido en este 2025, es que hace un par de años, las dos primeras derrotas para Laguna fueron jugando como visitantes, mientras que en esta ocasión los Guindas cayeron en los dos primeros duelos, en su propia casa.

Dos factores fundamentales, tendrán que corregir los peloteros Guindas durante los duelos que se disputarán en Zapopan, el primero de ellos es la defensiva, pues los Algodoneros cometieron 7 errores en los primeros dos choques en Torreón, una cifra demasiado elevada para un equipo que aspira a llegar a mayores alturas. Mientras que el otro factor que requiere respuesta inmediata, es el bateo oportuno, pues los bateadores laguneros "se han cansado" de dejar corredores en base, en cada uno de los dos primeros choques se quedaron 9 hombres esperando los llevaran a anotar.


ABRIDORES


El zurdo venezolano Ricardo Sánchez tendrá la gran responsabilidad de abrir el juego de esta noche por los Algodoneros, serpa su tercera apertura en la actual postemporada, en la que tiene récord de 0 victorias y una derrota, con efectividad de 9.00; viene de lanzar 4 entradas y 1 tercio de 7 imparables y 2 carreras ante los Toros de Tijuana. Durante la temporada regular, tuvo una salida ante Jalisco, el 11 de julio, en el Estadio Panamericano, Ricardo lanzó 6 innings de 5 imparables y 4 carreras, se fue sin decisión.


Por los Charros, abrirá el diestro sinaloense, Luis Payán, quien está viviendo unos estupendos playoffs, ya que en par de aperturas acumula 2 victorias, con efectividad de 1.59; en 11 entradas y 1 tercio, apenas ha permitido 6 hits y 2 carreras, con 4 bases por bolas y 9 ponches. En temporada regular, Payán enfrentó a la ofensiva de los Algodoneros solamente una vez, en su primera apertura de la campaña, el 24 de abril, lanzó 5 entradas de apenas 3 imparables, sin carreras recibidas; se fue sin decisión.



               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx