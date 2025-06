La verdad tras la 'muerte' de cantante de Los Tigres del Norte

Los seguidores de Los Tigres del Norte se vieron ante un terrible susto, luego de que circulara en redes la supuesta muerte de uno de sus integrantes.

Fue a través de una foto dedicada al cantante Eduardo Hernández, que hacía alusión a su supuesta muerte.

Dicha foto fue compartida nada más y nada menos que por la misma agrupación, aunque sin la intención de causar confusión entre sus seguidores , pues en realidad se trata de la promoción de su nuevo tema "Tus últimas palabras".

"Te dejo mis abrazos. Te dejo mis besos. Recuérdame así", se lee en la publicación que se ilustra con una foto de Eduardo Hernández mirando hacia el cielo.

El mensaje remata con la frase: "Con un nudo en la garganta", y aunque la publicación es parte de la promoción de su nuevo tema, algunos distraídos pensaron lo peor, y las búsquedas sobre la muerte del intérprete se dispararon.

Y es que la publicación alertó bastante a los fans del cantante, pues temieron por la salud de Hernández.

"Aquí me tienen entrando a los comentarios pa ver si me desmayaba o no", escribió una fan, mientras que otra confesó: "¡Asustan!".

Eduardo Hernández no solo es una de las voces principales de la banda, también sabe tocar el acordeón, saxofón, bajo sexto, guitarra, batería, teclados, clarinete, piano y percusiones.

Se unió a Los Tigres del Norte en 1988, tenía 24 años, su primer álbum con la banda fue "Corridos Prohibidos".

Por fortuna, todo se trató de una confusión y, al momento, el cantante no se ha reportado con ningún problema de salud ni nada que comprometa su seguridad y bienestar.

¿Qué pasó con Los Juniors de Monterrey?

La semana empezó con la difusión de la desaparición de los integrantes de la agrupación musical Los Juniors de Monterrey y su chofer, quienes fueron encontrados con vida tiempo más tarde en Nuevo León.

La Fiscalía General del Estado, señaló que aparentemente los músicos fueron víctimas del crimen organizado.

