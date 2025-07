La última colección de Demna para Balenciaga

El miércoles 9 de julio fue la despedida oficial del diseñador georgiano Demna Gvasalia —decidió omitir su apellido de su nombre artístico— de la firma Balenciaga, después de 10 años como director creativo, uno tan innovador como controversial.

Presentó su última colección en la Semana de la Alta Costura en París en el número 10 de la Av. George V, donde Cristóbal Balenciaga abrió su taller en 1937. En 2021, Demna marcó el regreso de la firma a la Alta Costura y exhibió su primera colección Haute Couture (después de las creadas por el modisto español) en este lugar histórico.

Las celebridades son parte importante en este evento de moda internacional. Isabelle Huppert, Kim Kardashian y Naomi Campbell desfilaron en el show, mientras que entre los invitados destacaron personalidades como Cardi B y Katy Perry.

Demna fue nombrado director creativo de Balenciaga en 2015, tras 10 años en el cargo pasará a ocupar este puesto en la firma Gucci; ambas marcas son del conglomerado de lujo Kering. El italiano Pierpaolo Piccioli, quien viene de Valentino, será su sucesor.

Las celebridades en el desfile de Balenciaga

En el último desfile de Demna para Balenciaga desfilaron algunas musas del diseñador como la actriz Isabelle Huppert y la empresaria Kim Kardashian. Isabelle vistió un total black muy elegante con suéter de cuello alto estructurado, mientras que Kim lució un vestido lencero crema con abrigo de pelo.

Isabelle Huppert. Foto: Balenciaga

"Kim luce mi homenaje a Elizabeth Taylor: un abrigo de 'visón' hecho con plumas bordadas, sobre un slip dress de seda como el de 'La gata sobre el tejado de zinc'. Para completar este homenaje, luce los pendientes de diamantes más icónicos de Elizabeth Taylor, de la colección privada de Lorraine Schwartz", detalló Demna.

Kim Kardashian. Foto: Balenciaga

Las supermodelos Naomi Campbell y Eva Herzigová también estuvieron presentes en la pasarela.

Naomi Campbell. Foto: Balenciaga

Eva Herzigová. Foto: Balenciaga

Las actrices Linda Honeyman y Sunnyi Melles, quienes participaron en su campaña primavera/verano 2025 inspirada en el cine clásico, también desfilaron esta vez.

Sunnyi Melles. Foto: Balenciaga

Linda Honeyman. Foto: Balenciaga

Entre las invitadas estuvieron Cardi B, Katy Perry y Nicole Kidman, quien es embajadora de la firma y ha desfilado para Demna en otras ocasiones. La actriz mexicana Salma Hayek estuvo acompañada de su esposo, François-Henri Pinault, directivo del grupo Kering.

Katy Perry (i), Nicole Kidman (c) y Cardi B (d). Foto: ESPECIAL

Salma Hayek acompañada de su esposo, François-Henri Pinault.

La última colección Balenciaga firmada por Demna

Demna presentó una colección de Alta Costura con propuestas de moda femenina y masculina. Al inicio no se escuchaba música, sino voces en off pronunciando los nombres de hombres y mujeres. El director creativo expresó: "La banda sonora presenta a todas las personas maravillosas de mi equipo que me han ayudado a hacer realidad mi visión de esta casa durante la última década, diciendo sus nombres".

Las prendas son esculturales, minimalistas y con volumen; predomina una silueta que ciñe la cintura y sobredimensiona hombros y caderas. Los cuellos y las solapas también son foco de atención en varias prendas. La sastrería masculina tiene gran presencia, con acento oversize.

"Las nociones de ligereza y comodidad predominan en toda la colección, junto con una exagerada figura de reloj de arena creada mediante una corsetería ‘cómoda’ rediseñada", añade.

La paleta de colores está dominada por el negro y el blanco, pero también hay espacio para pequeñas dosis de amarillo, azul claro, rosa y rojo. Demna propone estampados clásicos en algunos looks: flores, lunares (polka dot) y pata de gallo.

"Un motivo floral de 1957 se aplica a un traje de falda y un bolso con lentejuelas y estampados a juego, evocando el mantel de cocina de mi abuela de mi infancia", explica el diseñador.

Lorraine Schwartz creó piezas de alta joyería especialmente para esta colección y recrearon dos abanicos de los archivos de Duvelleroy, "el accesorio de alta costura más ‘excéntrico’", agregó Demna.

Los looks de esta colección fueron fotografiados en diferentes espacios de París, como un homenaje a la ciudad donde el diseñador comenzó su carrera en la moda. Estas imágenes se pueden ver en la cuenta de Instagram de Balenciaga.