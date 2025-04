La UE avisa de que contraatacará ante una guerra comercial que golpearía más a EE.UU.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea aseguraron este viernes que el bloque adoptará represalias si no hay una solución negociada a la guerra comercial iniciada por el Gobierno de Donald Trump que, advirtieron, golpeará más a la economía estadounidense que a la europea.

Durante un consejo informal en Varsovia, los Veintisiete celebraron que la moratoria de 90 días decretada por Washington para una parte de los aranceles a productos europeos dé una oportunidad de ampliar las conversaciones en busca de un acuerdo y respaldaron unánimemente la decisión de la Comisión Europea de paralizar los aranceles de represalia aprobados por la UE durante el mismo periodo.

Pero al mismo tiempo incidieron en que buena parte de los aranceles decretados por la Administración Trump ya se están aplicando - los del 25 % a acero, aluminio y automóviles europeos y los "recíprocos" al 10 % durante la moratoria- con el correspondiente perjuicio económico, por lo que instaron a preparar una respuesta por si no llega un acuerdo.

"Estamos listos para negociar un resultado aceptable mutuamente mientras que defendemos nuestros propios intereses económicos (...). De hecho hemos ofrecido tarifas cero para los bienes industriales. Pero si es necesario también estamos listos para responder con contramedidas", resumió el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa.

Golpe económico

"No hay necesidad de seguir perjudicando a la propia economía de EE.UU. y a la nuestra", añadió el comisario, quien indicó que la aplicación de los aranceles - incluidos los recíprocos al 20 % - podrían recortar entre 0,8 y 1,4 puntos al PIB estadounidense hasta 2027, mientras que el impacto en la economía europea sería del 0,2 %, según cálculos de Bruselas.

El golpe sería mayor si las medidas se establecen de forma permanente o si otras potencias siguen adoptando represalias, de hasta 3,3 puntos en EE.UU. y hasta 0,6 en la UE, mientras que el impacto sobre el PIB global sería del 1,2 % y el comercio mundial caería un 7,7 %.

De momento, sin embargo, la "principal preocupación" de los Veintisiete es la situación en los mercados financieros, ya que la pausa arancelaria no ha devuelto la estabilidad a las bolsas, como muestra la continuada subida del dólar y del tipo de interés del bono estadounidense a diez años, explica una alta fuente comunitaria.

Si bien los banqueros centrales europeos, que participaron en el encuentro, lanzaron un mensaje de "tranquilidad" con respecto al sistema financiero del bloque, la tónica general es de "incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre", añadió.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo en rueda de prensa que el comportamiento en los mercados de deuda europeos ha sido "ordenado" y aseguró que la institución está lista para usar sus herramientas para mantener la estabilidad de precios y la estabilidad financiera.

Respuesta calibrada

En cuanto a la respuesta a los aranceles en sí mismos, los Veintisiete se mostraron cautos a la hora de anticipar qué medidas podría tomar la UE si no logra reconducir la situación con la Administración Trump en unas conversaciones que tendrán su próximo capítulo el lunes, cuando el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, se reunirá en Washington con su homólogo estadounidense, Howard W. Lutnick.

"No se puede descartar la utilización de ninguna de las herramientas que tenemos, pero es pronto para poner sobre la mesa. Estamos ahora en el momento del diálogo", dijo el ministro de Economía y Comercio español, Carlos Cuerpo, quien recordó que en todo caso entrarían en vigor los aranceles que Bruselas ha aplazado, que gravan con un 25 % productos estadounidenses por 20.900 millones de euros.

"Se necesita mucha reflexión y cautela a la hora de reaccionar", dijo su homólogo portugués, Joaquim Miranda, en línea el titular de Finanzas alemán, Jörg Kukies, quien incidió en que "hay que ser muy cuidadoso al calibrar donde se toman las acciones más drásticas".

Un mensaje que llega después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya avanzado que la UE podría aplicar aranceles a los servicios estadounidenses en ausencia de un pacto, incluida una posible tasa a las empresas digitales por sus ingresos publicitarios, además de otras medidas como el instrumento que le permitiría cerrar sus licitaciones públicas a firmas estadounidenses.

"Hay productos donde la capacidad de sustituirlos por bienes de otras regiones del mundo es fácil y otros sectores donde es más difícil. No he dicho que descartemos nada, pero es importante tener matices", dijo Kukies sobre la posibilidad de gravar el digital, recordando que en áreas como servicios en la nube o centros de datos la UE no tiene alternativa a los proveedores estadounidenses.

