La UAdeC tiene 'mucha nómina que no es productiva', reconoce el rector

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Óscar Pimentel Martínez reconoció que la institución tiene “mucha nómina que no está siendo productiva”, por lo que ante el presupuesto tan bajo que se aprobó para este año, tendrán que tomarse medidas y pedir a los trabajadores que sean más productivos.

Si bien no se está considerando aplicar recortes de personal, pues las liquidaciones también implicarían gastar dinero que no se tiene, se ha recurrido a algunas estrategias para tratar de equilibrar, como el no reponer las plazas de personal que se jubila.

A finales de enero pasado se jubilaron 33 trabajadores en toda la universidad, principalmente administrativos y manuales y esas plazas no se repusieron.

“En el caso de los docentes se recuperan las horas clase, las horas descarga no, que son las que se consideran cuando realizan alguna otra actividad”, según refirió Pimentel Martínez.

Señaló que para este año, la UAdeC dispondrá de un presupuesto de 3 mil 200 millones de pesos, prácticamente el mismo que se ejerció en 2024 debido a que no fueron atendidas las gestiones para un incremento.

El problema, dijo, es que el 90 por ciento de estos recursos se va al pago de la nómina, de manera que la institución tendrá que ser mucho más eficiente con el gasto, que principalmente se destinará al mantenimiento y equipamiento de instalaciones.

La Rectoría había solicitado un incremento presupuestal para 2025 con el propósito de solventar la carga financiera de las pensiones, pero contrario a ello, la Federación recortó cerca de mil 700 millones de pesos y el Estado otro tanto.