La supuesta canción con la que Ángela Aguilar le dedicó a Cazzu, ¿es real?

Ángela Aguilar promete nueva música mientras sigue envuelta en la polémica con Christian Nodal

Mientras sus seguidores esperan el lanzamiento de su próximo álbum, en redes sociales comenzó a circular una supuesta canción de Ángela, en la que, según rumores, enviaría una indirecta a Cazzu y hablaría sobre el inicio de su romance con Nodal.

Días después del lanzamiento de Con Otra, la nueva canción de Cazzu, Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores con un adelanto de su próximo tema. Con la frase: "Está bien si me creen pero si no, también. Allá mi vida y la de cada quien, porque este amor no lo voy a esconder".

Antes de que ocurra su siguiente estreno musical, se ha dado a conocer una supuesta canción que pertenece a Ángela, en donde lanza una indirecta para la trapera argentina. Hay que resaltar que dicho material no cuenta con un anuncio oficial, por lo que se comenta que fue hecha con ayuda de inteligencia artificial.

¿Qué dice la canción?

Ángela Aguilar lanza un contundente mensaje en Billboard Women in Music 2025, ¿indirecta para Cazzu?

Durante su participación en el evento Billboard Women in Music 2025, Ángela Aguilar ofreció un poderoso discurso en el que habló sobre los duros momentos que ha enfrentado por las críticas de "una historia que no ha contado". Sus palabras fueron interpretadas como una indirecta a Cazzu y, según especulaciones, una advertencia de lo que está por venir.

Ahora, en redes sociales circula un fragmento de la canción que, supuestamente, lanzará la esposa de Nodal, lo que muchos consideran una respuesta directa a la Jefa.

Esta es la letra de la canción ‘No soy la villana’ que dicen es de Ángela Aguilar:

“Lo vi sentado con la mirada perdida, el alma vacía.Ella a su lado, pero tan lejana,y yo entendí que su amor no bastaba.

No dije nada, solo te escuché.Contaste historias que ni ella sabía.

En cada sorbo fuiste a entenderque el corazón se ahoga

Y aunque digan que te lo robé,tú sabes bien quién dejó la puerta abierta.

Yo no obligué a su piel a querer,pero era un cuerpo con el alma incompleta”