La Súper Parka se presentará en el Gimnasio Luis L. Vargas de Gómez Palacio

Una legendaria figura de la lucha libre mexicana, engalanará la función que se celebrará esta noche en el Gimnasio Luis L. Vargas, de Gómez Palacio, donde las acciones iniciarán a las 19:30 horas, para dar paso a cuatro tremendas batallas de grueso calibre.

CARTELERA

Apenas iniciada la temporada de lucha libre profesional en este tradicional escenario gomezpalatino, y ya se tendrá la primera gran visita, pues el original Volador, el conocido Remo Banda, que desde hace años encarna a la Súper Parka, se encuentra en su gira de despedida, y viene precisamente a Gómez Palacio, a decirle “adiós” a los aficionados laguneros.

En la lucha estrella de esta velada de lujo, la legendaria Súper Parka formará equipo con el sensacional Hijo del Volador y con “El Comandante del Aire”, Árabe Junior, para enfrentar a “La Tribu Lagunera”, de Gran Jefe Junior, Gran Jefe IV y Gran Jefe V, una batalla que promete sacar chispas del ring.

La lucha semifinal será un sensacional “Mano a Mano” de revancha, entre Heavy Clown y Cardioloko, dos elementos que han acumulado una interesante rivalidad y su pique no parece tener fin, por lo que seguramente esta noche será de alarido.

Se realizará además el Torneo Cibernético, donde estará en juego la Copa Homenaje al Oso Alvarado y al gran Moro I, José Andrade, en esta batalla subirán al ring: Cavernario Galindo Junior, Hijo del Soberano, Rey Insólito, Radamantis, Blue Rocket, Fisioloko, KingPerio, Oso Negro junior, Rey Espectro, Danny Phantom Junior y Tackle Junior, en una batalla sin alianzas, ni indulto.