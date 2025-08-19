Nacional Elecciones Judiciales Beatriz Gutiérrez Müller Narcotráfico INAPAM Agresiones

'La sociedad y la historia nos juzgarán', afirma Norma Piña al concluir última sesión de la SCJN

Sostuvo que la justicia 'no es una obra concluida sino una construcción viva que nos trasciende'

La ministra presidenta Norma Piña cerró la última sesión extraordinaria de este martes 19 junto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN) antes de la reforma, aprovechando su agradecimiento a quienes integraron el Tribunal.

Extendió sus gracias por nombre a cada uno de los ministros integrantes del pleno y declaró "Culmina un ciclo fundamental de la vida pública mexicana que inició hace poco más de 30 años, esta historia se ha escrito con debates intensos, disensos fecundos y consensos que lejos de aplacar a la diversidad han fortalecido el núcleo de nuestra democracia".

Sostuvo que la justicia "no es una obra concluida sino una construcción viva que nos trasciende, hoy más que nunca resulta imperativo reconocer el papel histórico este tribunal constitucional, su legado de precedentes y resoluciones han constituido un sólido bloque protector de los derechos fundamentales, garantizando la progresividad de los derechos humanos".

La ministra presidenta destacó que la Suprema Corte "no es solamente un órgano del Estado, es la piedra angular de la justicia constitucional, el máximo garante del ordenamiento jurídico nacional y un bastión en la defensa de la democracia constitucional y las libertades de todas las personas". 

Apuntó que las sentencias darán cuenta de la legitimidad que construyó la Corte; "siendo la sociedad y la historia quienes juzgarán a quienes hemos juzgado". 



