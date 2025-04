La serie de Jesse Plemons que puedes ver en MAX este fin de semana

Jesse Plemons y Elizabeth Olsen comparten protagonismo en las serie de MAX "Amor y Muerte", inspirada en la historia de la mujer que fue conocida como "La asesina del hacha".

La historia narra las vidas de dos parejas devotas: Candy y Pat Montgomery, Betty y Allan Gore. La relación se quiebra cuando una infidelidad provoca tensiones crecientes entre Candy y Betty, llevando a una confrontación mortal donde una de ellas toma la decisión de acabar con la vida de la otra.

La historia de Candy Montgomery

Este relato de true crime explora los inquietantes eventos en torno a "La asesina del hacha", como se apodó a Candy Montgomery. Interpretada por Olsen, Candy es un ama de casa aparentemente ideal, decidida a complacer a su marido en un hogar tranquilo. Sin embargo, el desgaste matrimonial la lleva a fijarse en Allan, el esposo de su amiga y vecina, Betty Gore (Lily Rabe), desencadenando una historia de deseo, tensión y tragedia.

El oscuro secreto de Allan Gore

Allan Gore (Jesse Plemons) recurre a engaños para ocultar su romance clandestino con Candy Montgomery. Pero lo que parecía una simple aventura se convierte en tragedia cuando Betty, su esposa, es asesinada. Inspirada en el libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, la historia se apoya en los impactantes artículos de Texas Monthly titulados “Love & Death in Silicon Prairie”.

Esta miniserie, original de MAXy co-producida por Lionsgate, cuenta con un equipo creativo de renombre. Entre sus productores destacan David E. Kelley, quien también funge como guionista; Lesli Linka Glatter; Nicole Kidman y Per Saari mediante Blossom Films; Scott Brown y Megan Creydt de Texas Monthly; Matthew Tinker; Michael Klick; y Helen Verno.

