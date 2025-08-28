La Región Sureste registra mayores lluvias en lo que va del año en todo el estado

Policiaca Accidentes viales homicidios Suicidios Incendios Policiaca

ISABEL AMPUDIA.-

La Región Sureste es donde más lluvias se han registrado en lo que va del año, reveló Ramiro Durán García, Subsecretario de Protección Civil de Coahuila.

El funcionario estatal mencionó que ya se equipan las subestaciones de Protección Civil, y en la que corresponde a Coahuila, ya se adaptaron algunas pantallas para el monitoreo más puntual, tanto con el radar de la Conagua, pero también con el Atlas de Riesgo Nacional.

Lo anterior, con el objetivo de poder hacer los alertamientos tempranos, tal y como se ha venido haciendo, según explicó, y no se tenga alguna incidencia mayor en el Estado.

Asimismo, destacó que en lo que va del año, donde más se han registrado lluvias o acumulación es en la Región Sureste, hasta el momento se acumularon más de 355 milímetros, es decir, 355 litros por cada metro cuadrado.

“Lo que se ve es que tenemos mucha humedad, se han recargado también los acuíferos ha disminuido el riesgo de incendios forestales, ha sido benéfico”, mencionó.


En contraparte, afirmó que también las lluvias han ocasionado estragos en la obra civil, y en carpetas asfálticas de algunas ciudades, lo cual ya se repara en conjunto con los ayuntamientos y el gobierno del estado a través del área de infraestructura.


Y aunque el agua siempre será benéfica, se espera concluir el actual periodo vacacional con saldo blanco, ya que hasta el momento no se han presentado graves incidencias.



               
               


               

               
               

               
               
               
