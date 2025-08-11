La Peña Beisbolera sesionará esta noche

Previo al regreso a casa de los Algodoneros del Unión Laguna para continuar con la disputa de su primera serie de playoffs, esta tarde sesionará la Peña Beisbolera de La Laguna, para compartir una nueva velada de intercambio de opiniones en torno al Rey de los Deportes.

TODOS INVITADOS

Este coloquio iniciará en su horario de costumbre, las 19:00 horas, y tiene como nueva sede al café – restaurante de una conocida cadena nacional, ubicado sobre la avenida Hidalgo, a unos cuantos pasos de la calzada Colón, donde son bienvenidos todos los interesados en compartir ideas beisboleras.

Para esta ocasión, los temas preparados para poner sobre la mesa, aderezados con los sorbos al café, giran en torno a la actualidad de los Algodoneros del Unión Laguna, quienes se encuentran disputando la primera ronda de playoffs ante los Toros de Tijuana, en la temporada del Centenario de la Liga Mexicana de Beisbol.

Quienes acudan a la sesión de la Peña Beisbolera de La Laguna, podrán compartir su análisis personal del accionar del equipo Guinda durante la temporada regular, así como las perspectivas para los playoffs que ya están en marcha, con el pronóstico de hasta dónde llegará la escuadra dirigida por el dominicano José Offerman.

Además, a todos los presentes se les obsequiará un ejemplar del libro “La historia de un Guerrero”, autografiado por su autor, el profesor José Luis Tovar Rangel, quien hace un detallado recorrido por la vida y trayectoria de los principales íconos del beisbol de Tlahualilo, Durango.

La invitación es abierta y no tiene ningún costo el acudir a la sesión.