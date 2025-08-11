Deportes Santos Laguna Canelo Álvarez Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna Femenil Leagues Cup

La Peña Beisbolera

La Peña Beisbolera sesionará esta noche

La Peña Beisbolera sesionará esta noche

La Peña Beisbolera sesionará esta noche

AARÓN ARGUIJO GAMIOCHIPI.-

Previo al regreso a casa de los Algodoneros del Unión Laguna para continuar con la disputa de su primera serie de playoffs, esta tarde sesionará la Peña Beisbolera de La Laguna, para compartir una nueva velada de intercambio de opiniones en torno al Rey de los Deportes.

TODOS INVITADOS

Este coloquio iniciará en su horario de costumbre, las 19:00 horas, y tiene como nueva sede al café – restaurante de una conocida cadena nacional, ubicado sobre la avenida Hidalgo, a unos cuantos pasos de la calzada Colón, donde son bienvenidos todos los interesados en compartir ideas beisboleras.

Para esta ocasión, los temas preparados para poner sobre la mesa, aderezados con los sorbos al café, giran en torno a la actualidad de los Algodoneros del Unión Laguna, quienes se encuentran disputando la primera ronda de playoffs ante los Toros de Tijuana, en la temporada del Centenario de la Liga Mexicana de Beisbol.

Quienes acudan a la sesión de la Peña Beisbolera de La Laguna, podrán compartir su análisis personal del accionar del equipo Guinda durante la temporada regular, así como las perspectivas para los playoffs que ya están en marcha, con el pronóstico de hasta dónde llegará la escuadra dirigida por el dominicano José Offerman.

Además, a todos los presentes se les obsequiará un ejemplar del libro “La historia de un Guerrero”, autografiado por su autor, el profesor José Luis Tovar Rangel, quien hace un detallado recorrido por la vida y trayectoria de los principales íconos del beisbol de Tlahualilo, Durango.


La invitación es abierta y no tiene ningún costo el acudir a la sesión.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: La Peña Beisbolera

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
La Peña Beisbolera sesionará esta noche


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405578

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx