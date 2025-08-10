Espectáculos La Casa de los Famosos México Películas La Casa de los Famosos 2025 Chespirito Series

La nostalgia de los 80 musicaliza La Laguna

Flans y Pandora triunfaron anoche en la Comarca con su Más Inesperado Tour

Viaje en el tiempo. Fue una velada llena de nostalgia, emoción y música icónica.

aldo magallanes

Ilse Olivo, Mimí (Irma Hernández), Fernanda Meade, Isabel y Mayte Lascurain ya habían dicho en entrevistas previas con El Siglo que tenían ganas de volver a estas tierras y vaya que se notó, pues no podían ocultar la emoción que les daba cantarles a los laguneros una vez más.

El recinto de espectáculos abrió sus puertas pasadas las 19:30 horas. Desde ese momento, comenzó el desfile de espectadores, algunos contemporáneos a dichas bandas y otros más jóvenes que gustan de la música ochentera, además de ciertas familias.

Juanita del Olmo, de Lerdo, fue de las primeras en llegar al recinto, dispuesta a pasarla bien oyendo la música con la que creció.

"Yo compraba mis discos de Flans en una tienda que estaba frente al Mercado Juárez, por ahí por la panadería La Reynera, solo que no recuerdo cómo se llamaba. Todavía los conservo", comentó emocionada.

María y Antonia, madre e hija respectivamente, fueron a ver a Pandora, agrupación a la que calificaron de "maravillosa".


"Bueno, yo amo todas las canciones de Pandora; ya casi no tenemos artistas como ellas. Hay que cuidarlas. Le heredé el gusto a mi niña", contó.


Siendo las 9:35 de la noche, las luces se apagaron. En enormes pantallas aparecían imágenes de las intérpretes; los gritos de la gente y sus aplausos estremecieron el sitio.


Ilse, Mimí, Isabel, Fernanda y Mayte entraron al escenario luciendo atuendos plateados con negro. Ivonne no ha formado parte de esta gira.


Como una mariposa, Esta noche no, 20 Millas, Hay que empezar desde abajo y No puedo dejar de pensar en ti fueron las primeras canciones que sonaron por todo el recinto.


Las Pandoras trajeron del pasado Cuando no estás conmigo y luego hicieron lo propio las Flans con Uhm, Ah, Oh.


La nostalgia es poderosa. Cuando se evocan recuerdos gratos de la infancia o la adolescencia, entre otras etapas de la vida, no queda más que sonreír, gozar e imaginar que esos momentos especiales han vuelto. Eso lograron ambos grupos al traer en un viaje musical los clásicos Alma gemela, Solo él y yo y Fernanda se lució al cantar Cosas que nunca te dije; Isabel con Ni tú ni yo y Mayte estremeció a los laguneros al entregar Alguien llena mi lugar.


Las cinco volvieron a unirse para interpretar con los sentimientos a flor de piel La maldita primavera, un clásico de Yuri, al que Fernanda, Ilse, Mimí, Isabel y Mayte le han dado su estilo.


Juan Gabriel se hizo presente gracias al tributo que le hicieron las artistas en este show, con las melodías Caray, Debo hacerlo, Querida y Me nace del corazón, lo que provocó que la gente se pusiera de pie.


"Los laguneros son los mejores", comentó Mimí, antes de que el quinteto entonara el éxito de Daniela Romo, Yo no te pido la luna.


Ilse se quedó sola en el entarimado e interpretó a todo pulmón Ay amor y Mimí puso a cantar a todo el recinto al entonar de corazón, Finge que no, que dedicó "a todas esas mujeres y hombres que han salido adelante a pesar de todo".


Con una producción imponente que incluyó una enorme esfera, las artistas continuaron el concierto con un selectivo repertorio que, por supuesto, incluyó Cómo te va mi amor, No controles, Bazar, Sin él, Me he enamorado de un fan y Me vas a extrañar.


elsiglo.mx