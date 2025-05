La música y su familia, sus motores de vida

Alexander Acha no cabe de la emoción, ya que justo ahora vive un gran momento profesional y personal que está celebrando junto al público.

El cantante habló con El Siglo de Torreón de su exitosa participación en Juego de voces, pero también charló de otros temas y compartió lo que hoy en día valora más, porque como sabe, las prioridades van cambiando conforme toda persona va creciendo.

"En lo personal, disfruto la bendición gigantesca de tener una familia que es donde está mi fuente de estabilidad emocional, al igual que en mi comunión con Dios, y de ahí sale mi energía para seguir dándolo todo.

"En lo profesional estoy ilusionado con todo lo que ha ocurrido en Juego de voces. Me gusta lo que hago en música, siento que como artista me encuentro dando algo mejor de lo que daba antes. Ando contento con lo que estoy entregando a la audiencia de corazón. Yo soy música y me dedico a esto por amor a la música", resaltó contento.

Vía Zoom, desde su hogar, el intérprete de Te amo valoró bastante la oportunidad que le dio Televisa de ser parte de dicha emisión.

"Estoy feliz, ha sido algo genial para mí, no les voy a mentir. Cuando vi la temporada anterior, se me hizo genial y no imaginaba que sería parte de la segunda, lo que me daría la oportunidad de vivir momentos tan mágicos y especiales en relación con mi padre (Emmanuel) y conmigo.

"Han salido muchas emociones y sentimientos que no habíamos mostrado ante el público, que ahora nos ha conocido cómo somos, además de nuestra faceta de cantantes. Este programa es familiar y lo que hace es acercar a la gente a los valores y situaciones positivas. Creo que este proyecto se ha vuelto hasta pedagógico".

Aceptó Acha que se encuentra rodeado de amor y camaradería, gracias a que en este "Juego" se involucran su padre y amigos como Mijares o Yuri.

"Así es. A Manuel lo conozco desde hace tiempo, pero no habíamos convivido tan de cerca. Para mí es un honor que él y los demás canten el tema de Juego de voces que yo compuse. La jarocha cuenta con una bondad espiritual enorme. Lucero todo lo hace bien y soy muy amigo de Lucero Mijares. De todos ellos he aprendido algo".

El domingo 4 de mayo, fue muy especial para Alexander, ya que recibió a su familia en el foro del programa y pudo cantarle a su hijo André, a quien llama, "un niño milagro", el tema que le compuso, Cuentas conmigo.

"Ese momento ha sido un regalo de Dios. Imagínense tener a tu familia con la gente y cantarle el tema que te inspiró. No imaginé que lo que pasamos fuera a trascender tanto. Le está dando la vuelta al mundo el video. La gente conectó con los sentimientos de fe y de paternidad. Agradezco a Juego de voces que me permitió vivir la experiencia, pero detrás de ella se encuentra la mano de Dios. De eso no hay duda".

Desde que el momento pudo verse en la pantalla chica en Las Estrellas, las redes sociales estallaron de felicidad, pues Alexander y su familia recibieron mensajes positivos y alentadores.

"No me lo esperaba, fue maravilloso. Sabía que sería un espacio lindo, sin embargo, jamás imaginé que trascendería enormemente. Todo el mundo lo recibió como en buena onda".

Informó Acha que Cuentas conmigo ya se encuentra en las plataformas y anunció que vienen más sencillos en los próximos días.

"Canto el tema de la serie Juegos ininterrumpidos que puede verse en VIX y además en la gran final de Juego de voces daré a conocer mi nuevo sencillo que trae tintes mexicanos. Les adelanto que se llama Rosa en el desierto".

Por último, Alexander Acha agradeció a los laguneros el apoyo que le han dado a su padre y a él.

"Tenemos muchos amigos en la Comarca Lagunera. Nos encanta ir porque siempre la pasamos bien y los laguneros son muy cálidos".