'La música te permite entrar al corazón de las personas'

Más de cinco décadas respaldan la carrera de Rocío Banquells, quien ha destacado como actriz y cantante, en una industria cambiante, a la que ella ha sabido adaptarse, pero no le ha sido fácil y más porque inició en una época calificada por muchos como, "mágica y maravillosa".

En años anteriores, Banquells había venido a La Laguna para cantar con GranDiosas y Noches de Cabaret o bien en su faceta de actriz en Los monólogos de la vagina, pero tenía un buen de tiempo que no le cantaba a los laguneros sola, algo que ocurrirá este 15 de marzo a las 20:00 horas en el Teatro Nazas.

A propósito de dicho recital, Rocío platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón de su reencuentro con los laguneros. Lamentó la muerte de Dulce y recordó los "tiempos ochenteros", que a la fecha, siguen marcando tendencias.

"A Torreón no iba desde Los monólogos de la vagina, pero ya tengo la oportunidad de volver y lo hago con un concierto con músicos, coristas y con mucha producción. Además, el Teatro Nazas me trae grandes recuerdos".

Abundó que estarán presentes sus grandes éxitos como Luna mágica o Ese hombre no se toca y no podrán faltar temas de las obras en las que ha participado, entre ellos, Memories (Cats) o No llores por mi Argentina (Evita). Rendirá tributo a Dulce y Leo Dan.

"Gracias a Dios, todas estas canciones se han mantenido vigentes desde hace 40 años, aunque mi carrera la comencé como actriz hace 53 años y fue en el teatro. Me encanta cantar en escenarios donde he hecho teatro justo como en el Nazas".

Para la intérprete, las canciones forman parte del soundtrack de vida de las personas. Llegan y permanecen por siempre en sus corazones.

"Las canciones son parte de uno. Llegan y se quedan en el recuerdo o las vivencias de las personas. En la década de los ochenta se conjuntaron tres cosas hermosas: Las voces con personalidades únicas que nos reconocía la gente, los arreglos musicales y la inspiración de grandes compositores. Hicieron letras que arribaron al corazón de la gente. Tuve la fortuna de lanzarme como cantante en los ochenta".

MÉXICO, TRAMPOLÍN DE ESTRELLAS

Mención especial realizó la artista al reafirmar que México ha sido el trampolín también de artistas de otras naciones.

"Tierra Azteca ha sido plataformas de Shakira, Ricky Martin o Miguel Bosé. México ha sido una gran plataforma para los cantantes de habla hispana y de aquí se hicieron internacionales. El público mexicano ha hecho grandes a tantas estrellas".

Durante la charla, se habló de Dulce, fallecida el 25 de diciembre de 2024. Rocío mencionó triste que no puede superar la perdida de su amiga y por supuesto de una artista con toda la extensión de la palabra.

"Ha sido terrible su partida. No me repongo, no lo puedo creer. Al principio no aceptas una pérdida tan inmensa. Conviví mucho con Dulce. Cantamos bastante tiempo en GranDiosas. Era una mujer tan llena de vida, fuerte y maravillosa".

Lo que de alguna manera le ha ayudado a sanar a Banquells, el fallecimiento de su compañera es que ella podrá prevalecer gracias a su legado musical.

"Es la gran ventaja de los que cantamos o actuamos. Dejas una huella que la gente recordará y te seguirá oyendo aunque ya no estés en este plano como ocurrirá con Dulce. La música es tan maravillosa que te permite entrar en el corazón y en el alma de las personas. Algunas personas han llegado a contarme las vivencias que tienen con mis canciones y eso aún me sigue sorprendiendo".

Rocío Banquells no para de laborar y justo está por lanzar un EP de la mano del cantautor lagunero, Bruno Dannza, quien acaba de venir a su tierra, en donde ofreció unos talleres en el Museo Arocena.

"Mi adorado Bruno está trabajando conmigo. Vamos a dar a conocer un material discográfico. Me hizo tres melodías que son Sin olvido ni perdón y Mariposas, que ya salieron y pronto daremos a conocer, Ya no.

"Son melodías basadas en mi vida. Yo platiqué con Bruno de muchas vivencias mías. Es una persona increíble y le agradezco que me haya permitido de contarle algo de mi historia como mujer, madre, ser humano y artista, algo que él plasmó en esta trilogía de canciones".

Repertorio

Algunos de los clásicos de Rocío son:

* Luna mágica

* Escucha al infinito

* Ese hombre no se toca

* Abrázame

* Con él