La música lleva lejos a

Comenzó en el pop, luego se fue al regional mexicano y hoy en día ha encontrado un equilibrio musical que lo está llevando lejos y de paso le ha permitido reinventarse.

El cantautor lagunero, Simón León, radica ahora en España, en donde está buscando oportunidades artísticas, a la par que ha lanzado dos nuevos temas, Volver a empezar y Cómo carajos te olvido, y va por más en los próximos meses. Desde el país europeo, León platicó de sus planes y dio detalles de dichos temas. Recalcó que extraña su Comarca Lagunera.

"Estoy feliz de poder retomar un sonido como lo es el pop, siempre quise sonar como estoy sonando ahora. Me senté a componer, que es algo que necesitaba. Ahora vivo en Madrid, estoy enfocado 100 por ciento en empezar mi carrera en España.

"La gente me ha recibido muy bien acá, sin embargo, les confieso que me ha dolido dejar mi Comarca Lagunera, mi país. Extraño a mis amigos, mi casa. Me duele, aunque al final creo que la música es a donde me ha llevado y lo estoy disfrutando", relató.

En esta nueva etapa, León estrenó el tema Volver a empezar hace pocos meses, el cual refleja la manera en la que ahora se encuentran sus sentimientos y anhelos.

"La compuse yo. Tenía ganas de escribir una rola que reflejara lo que estoy pasando ahora, como cambiar de país, de hábitos. Todo está siendo nuevo, así que Volver a empezar se ha vuelto un himno. La letra me llena en el alma. Estoy emocionado de cómo a la gente le ha gustado".

Y justo, semanas atrás, el lagunero ha entregado al público la rola ¿Cómo carajos te olvido?, cuyo video oficial ya rebasó los tres millones de vistas en YouTube.

"Esa melodía la escribí con un par de amigos, uno de ellos, el multipremiado, Jules Ramllano, en un campamento en la ciudad de Mérida, Yucatán. Todos tenemos un amor que siempre nos queda marcado, que es difícil poder olvidar; de eso se trata.

"Hay un dicho que dice que de amor no se muere, pero creo que sí, pues yo he experimentado en carne propia lo que es el desamor. Uno luego no come, se encierra. Lo único que te saca adelante de esos problemas sentimentales es tenerse amor propio que se puede ejercer comiendo bien, hacer ejercicio y realizar cosas que a uno le gusten", expuso.

Aunque Simón sabe bien que la moda actualmente la dictan los corridos tumbados, hay bastantes personas que están ávidas de melodías con otros enfoques.

"Ahorita, veo que la gente, no es que esté harta de los tumbados; sin embargo, se nos están olvidando un poco las canciones bonitas, las que hablan de miedos, de amor, de frustraciones".

Contó el entrevistado que su faceta como autor la ha ido puliendo poco a poco, ya que no hay nada como cantar sus propios "tracks".

"Esa etapa de autor la tenía escondida. Dios me puso los medios, la gente adecuada y así se me fue facilitando el darle la forma a lo que es la composición de las canciones. Ya tengo más canciones y nada mejor que defenderlas arriba de un escenario".

Simón mencionó que de igual manera se involucra en la creación de videos y aclaró que, pese a volver al pop, no se olvidará del regional mexicano en el que destacó con temas como Con toda la actitud y Consejo de compas.

"Siempre está presente esa faceta del regional en mi vida. Por ahora estamos viviendo una etapa muy bonita y espero el día de la mañana se nos presente otro tipo de oportunidades. Vamos viendo en la marcha qué se va presentando.

"En estos tiempos estoy haciendo música del corazón, no es de ego ni de otros sentimientos. No buscar aprobación de otras personas o no hacer lo que tu equipo dice, me ha generado sentirme libre y con ello todo ha fluido mejor".

Simón León mencionó que ha estado promocionando sus recientes sencillos en España. Antes de terminar la charla, envió saludos a su gente lagunera.

"Ando de aquí para allá en Madrid. Hace poco recibí una llamada muy especial en la que me invitaron a una serie. Ya les estaré dando noticias al respecto. Estoy muy agradecido con México, con mi Comarca Lagunera, por todo lo que he recibido. Gracias por su apoyo".