¿La mosca escorpión es peligrosa? Estos son los estados de México en donde puede aparecer

¿Alguna vez has escuchado la frase "Dios no le dio alas a los alacranes"? Al parecer este dicho mexicano se hizo realidad.

En México, un curioso insecto ha captado la atención por su peculiar apariencia: “la mosca escorpión”, un ser que aunque intimida a simple vista es completamente inofensivo.

¿Qué es exactamente la mosca escorpión?

Su nombre científico es Panorpa y pertenece a un antiguo grupo de insectos llamado Mecoptera, con más de 550 especies conocidas a nivel mundial. Aunque su aspecto puede parecer amenazante, sobre todo por la “cola” del macho que imita la de un escorpión, este insecto no pica ni representa un riesgo para el ser humano.

¿Cómo identificar a la mosca escorpión?

Las especies se distinguen por sus características morfológicas y varían de acuerdo a los distintos tipos existentes. Algunas de las características calve que pueden compartir son:

Cuerpo negro y amarillo con alas transparentes y manchas oscuras.

Cabeza alargada en forma de pico, con piezas bucales especializadas.

Cola curva en los machos, que en realidad es su órgano reproductor.

Tamaño: entre 9 y 25 mm de largo.

¿Dónde vive la mosca escorpión?

Este insecto prefiere ambientes húmedos, boscosos y montañosos, y se encuentra activo solo durante cortos periodos del año. En México su distribución abarca más de 20 estados agrupados en diferentes provincias biográficas:

Eje Volcánico Transmexicano. Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Veracruz.

Sierra Madre Oriental. Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz.

Sierra Madre del Sur. Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla.

Sierra Madre Occidental. Durango y Sinaloa.

Depresión del Balsas. Puebla, Morelos, Guerrero.

Golfo de México. Tabasco, Veracruz.

Costa Pacífica Mexicana. Jalisco, Oaxaca, Sinaloa.

Altiplano Mexicano. Querétaro, Quintana Roo.

Península de Yucatán. Yucatán, Quintana Roo.

Baja California. Baja California, Baja California Sur.

¿De qué se alimenta la mosca escorpión?

Las moscas escorpión adultas consumen néctar, pétalos y pequeños insectos, mientras que sus larvas se nutren de hojas en descomposición, ayudando así al reciclaje de materia orgánica en los ecosistemas.

Sí, son presa de aves insectívoras, lagartijas, ranas, arañas y hormigas, lo cual las integra en una red alimenticia activa dentro de los ecosistemas donde habitan.

Aunque poco conocida, esta especie tiene un alto valor ecológico y científico. Puede actuar como control biológico natural al alimentarse de plagas agrícolas y tiene importancia en la paleontología y entomología forense, ya que su presencia en cuerpos ayuda a calcular el tiempo de muerte.

¿Es peligrosa la mosca escorpión?

La mosca escorpión no pica. Su apariencia es engañosa pero no es peligrosa y puede ser intimidante debido a su cola curva, pero es una estructura reproductiva de los machos que no está diseñada para la defensa ni para causar daño.

Este insecto es una maravilla evolutiva con más de 250 millones de años de historia y cumple funciones en el equilibrio de nuestros ecosistemas.