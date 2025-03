La magia del teatro a favor del desarrollo infantil

Enseñar a un niño a reciclar le ayuda a desarrollar una conciencia ambiental y a ser más responsable. Por su parte, ir al teatro fomenta su desarrollo emocional. Combinar ambos aspectos en un solo proyecto se convierte en un mundo de posibilidades y enseñanzas para los más pequeños del hogar (y por qué no, también para los más grandes).

La compañía de teatro Hoja en Blanco, consultoría cultural con 12 años de experiencia en la creación de proyectos sociales y la producción teatral, hace esto posible con la obra El Fruto de las Hadas, una propuesta escénica que compila cinco cuentos tradicionales y en cuya producción preponderan los materiales reciclados.

Con el Día Mundial del Teatro (27 de marzo), a la vuelta de la esquina, el estreno será este domingo 23 de marzo, en punto de las 17:00 horas, en el Teatro Alberto M. Alvarado de Gómez Palacio.

La compañía puso atención a un problema derivado de la era digital: el impacto negativo de la exposición de las pantallas en las infancias.

De este objetivo de investigación se desarrolló una solución de acuerdo a lo dicho por expertos: estimular la imaginación de las infancias mediante cuentos, una actividad que los mantendría alejados de los dispositivos electrónicos, ya que, para esto, solo se necesitaría un teatro, escenografía, utensilios y lo más importante, la interacción humana.

"El teatro es una herramienta que se puede usar de manera transversal", declaró para esta casa editora, Cecy Guerrero, directora de esta obra.

Es así como 18 personas oriundas de La Laguna y Durango, están detrás de la presentación de cinco cuentos guiados por la Madre Naturaleza: La Hilandera, de Alemania; Kokotaro, de Japón; El Hada Mágica, de Francia; Mashenka y el oso, de Rusia y Las orejas del conejo, de México.

Para Cecy Guerrero, El Fruto de las Hadas representó un "reto" pero a su vez también un "avance". "Por la parte profesional representa un avance en mi carrera como directora por el tema de haber hecho un proyecto multidisciplinario", debido a que además de teatro, el público también disfrutará de danza contemporánea.

El reto implicó hacer sinergia con "dos formas de hacer teatro", compartió Cecy, ya que unió a su grupo de alumnos conformado por actores en formación con actores con trayectoria.

Enfrentar desafíos y librarlos con éxito no es nuevo para Guerrero, ella cuenta con amplia trayectoria en las artes escénicas: "Para mí el teatro es medicina, el teatro salva, me salva", dijo y confesó que "este proyecto viene en un momento complicado de mi vida personal y se ha convertido prácticamente en mi aliciente, lo que hace que me levante todos los días".

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

El equipo detrás de este proyecto, tal como una "hada artesana" de Disney, convirtió papel periódico, plástico, madera, cartón y telas en atuendos, máscaras, tronos, armas samuráis y muebles.

De acuerdo con un comunicado de la compañía, "esta iniciativa no solo busca transmitir historias y valores a las nuevas generaciones, sino también generar conciencia sobre la sostenibilidad, demostrando que el arte y la responsabilidad ecológica pueden ir de la mano".

Los meses de trabajo se verán reflejados este domingo. Quienes gusten asistir, Hoja en Blanco les hace la invitación. Los precios de los boletos son de 100 pesos (infancias a partir de los 3 años pagan boleto hasta los 12 años) y 200 pesos es el costo general (adolescentes, jóvenes y adultos). Se adquieren en https://www.quieromisboletos.com/fruto-hadas.