La lucha en el caso de la menor que fuera agredida, seguirá por la vía legal lejos de manifestaciones

La lucha en busca de justicia sigue por parte de la familia de menor que fuera violentada sexualmente, a fin de evitar que su caso se vuelva una estadística más “de impunidad”.

Esa búsqueda continuará a través de los medios legales, por lo que ya no participarán en más manifestaciones como las registradas días atrás en el Palacio de Justicia de Gómez Palacio.

A través de un comunicado, Fabiola, madre de la menor, agradeció a la ciudadanía las muestras de apoyo, sororidad y sobre todo de respeto hacia su hija y su familia.

“A la ciudadanía en general, pero en particular las mujeres, enfrentamos diversas injusticias todos los días. En este tiempo he aprendido lo vulnerables que somos a la violencia en todas sus formas y modalidades. Responder es imprescindible: las muestras de rabia y de cansancio son respetables, y son muchas veces nuestra última opción ante un estado que es lejano y ajeno a lo que nos duele a las mujeres, y sobre todo a las mujeres que no tenemos voz para llegar a sus oficinas, a sus escritorios o a sus reuniones. En estos momentos, estoy enfocada en llevar a cabo a través de la vía legal el caso de mi hija D.C. siempre con el acompañamiento de personas expertas en el tema”, reza el comunicado que se entregó a través Zuriel Rosas, asesor jurídico en el caso.

En el también se explica que por tranquilidad de su hija y a fin de evitar de que sea objeto de revictimización, “seguiremos el proceso en el cauce legal correspondiente hasta sus últimas consecuencias para que el caso no sea uno más que se sume a la estadística de la impunidad, y así estar en posibilidades de sentar precedentes que beneficien a otras víctimas o futuras víctimas de violencia. Es por ello que por el momento no somos participes de las manifestaciones ciudadanas que se encuentran desarrollándose en La Laguna. Después de reflexionar en familia, junto con mi hija, y conscientes del impacto social que ha generado nuestro caso, no es nuestro deseo aparecer personalmente en medios de comunicación u otras formas de manifestación”.

Y concluye: “Voy a dedicarme al largo camino de la recuperación de mi hija, poniendo todas mis fuerzas en su fortalecimiento psicológico para que tenga la vida que se merece ella y todas las niñas de su edad. Los avances que se puedan suscitar en torno al caso se harán a través de nuestros asesores jurídicos. Gracias de todo corazón. Atentamente Fabiola Sifuentes”.