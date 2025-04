La leyenda de Ochi cautivará a laguneros La leyenda de Ochi cautivará a laguneros

Los estrenos de cine en exclusiva para nuestros suscriptores continúan y ya hay uno en puerta.

Con las actuaciones de Willem Dafoe y Helena Zengel, tendremos la premier de La Leyenda de Ochi este miércoles 23 de abril en Cinépolis Cuatro Caminos a las 19:00 horas. Si forma parte del Club del suscriptor, llame hoy al 871 716 4514 para su invitación doble.

Se trata de la tan esperada película de fantasía de A24 dirigida por Isaiah Saxon y que arribará gracias a Zima Entertainment para ofrecer una experiencia visual que desafía las convenciones del cine contemporáneo.

La cinta es un homenaje al séptimo arte tradicional, una fusión de lo físico y lo emocional en una historia profundamente humana. Entrará a todos los cines, un día después de la premier siglera.

La trama sigue a "Yuri", una joven que enfrenta su propio proceso de autodescubrimiento, mientras forja una relación única con "Ochi", una criatura mística que desafía las fronteras entre los mundos humano y sobrenatural.

Esta narrativa no solo busca entretener, sino también fomentar la reflexión sobre la empatía, el crecimiento personal y la conexión con la naturaleza, apelando tanto a jóvenes adultos como a audiencias más maduras.

En un mundo saturado de efectos creados por computadora CGI, La Leyenda de Ochi destaca por su singularidad y mezcla entre efectos especiales (SFX) y efectos visuales (FX). De acuerdo con un comunicado de ZIMA, la película utiliza marionetas, así como trajes físicos, para dar vida a sus criaturas fantásticas y con ello crear una textura visual que cautiva y emociona.

Un homenaje de Isaiah Saxon a todas aquellas películas que retratan las conexiones infantiles con la "otredad", desde criaturas fantásticas hasta mascotas inolvidables, ahora con un giro contemporáneo. Inspirado por clásicos como E.T El extraterrestre (1982), Mi vecino Totoro (1988), El corcel negro (1979), Gremlins (1984) o Kes (1979) y aclamados directores como Spike Jonze (Donde viven los monstruos, 2009), Michel Gondry (Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, 2004) y Chris Cunningham (director de videos musicales para Aphex Twin y Björk), el realizador norteamericano presenta su primer mundo fantástico producido por Encyclopedia Picture junto con A24.

La obra de 95 minutos, no solo es una fantasía visual, sino también un viaje emocional, donde los personajes, guiados por la conexión entre humanos y seres "otros", exploran temas universales como el amor, la aceptación y la superación del miedo.

Todo a través de "Ochi", un ser imaginario que nace de la fascinación de Saxon por el Mono Chato Dorado, una especie endémica de China en peligro de extinción. Una unión entre lo irreal y nuestro mundo cotidiano, que agrega a The Legend of Ochi un valor cultural innegable.

"Isaiah está creando un mundo que no es ni puramente naturalista ni una fantasía total. Nunca da la sensación de ser una producción recargada. Es humilde, incluso ambiciosa en su aspecto y creación, lo que da la sensación de reflejar otra época y sensibilidad en un mundo que hemos olvidado o que nunca conocimos" dice Willem Dafoe en la misiva.

Filmada en áreas remotas de los Montes Cárpatos, en Rumania y locaciones en Transilvania, la cinta está profundamente influenciada por las tradiciones folklóricas y musicales de Europa Oriental.

Su banda sonora fue liderada por David Longstreth, vocalista de la banda Dirty Projectors, quien se inspiró en la etnomusicología de la región y en Fanica Luca, un flautista clásico romaní-rumano.

Un destacable debut en la dirección cinematográfica, en el que Isaiah Saxon se posiciona como un director visionario y con una mirada única. Gracias a su estilo visual singular, este proyecto es una invitación a otras producciones a explorar nuevas formas de narrar historias y acercar al cine independiente a un público más amplio. De esta manera, La leyenda de Ochi se convierte en una apuesta arriesgada pero auténtica, alejada del mainstream de Hollywood.

"Quería crear una película que no solo fuera visualmente espectacular, sino que también hablara directamente al corazón. Con The Legend of Ochi, quería rendir homenaje al cine artesanal, utilizando marionetas y trajes físicos para crear un mundo tangible y lleno de vida. Espero que esta película no solo entretenga, sino que inspire a los espectadores a reflexionar sobre la conexión humana, la naturaleza y la importancia de lo genuino en nuestras relaciones", comentó el director Isaiah Saxon.

Para saber

La película es ideal para:

*Amantes del cine de fantasía y aventuras con un enfoque emocional profundo.

*Aficionados al cine independiente que buscan una alternativa fresca y única al cine comercial.

*Padres e hijos que desean disfrutar de una película que explora temas universales con sensibilidad y autenticidad.

*Cinéfilos que valoran la artesanía y la innovación en la creación de mundos cinematográficos.