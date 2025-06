La lagunera que le dio brillo a

Las canciones ochenteras andan muy de moda. La razón: La serie de Mentiras, que recién estrenó Prime, volviéndose un éxito rotundo en México y otras naciones.

Dicho proyecto está inspirado en la obra de teatro creada por José Manuel López Velarde, misma que sigue vigente, ahora bajo el cuidado de Alejandro Gou, y recién vino a Torreón en el concepto MentiVerso, una fusión de MentiDrags y Mentiras: El Musical.

Justo en este "boom" de Mentiras, hay que recordar a la lagunera, Hiromi Hayakawa, fallecida en septiembre de 2017. Ella dedicó gran parte de su vida al musical que le dio muchas bondades y al que le tomó un enorme cariño.

Debido a sus capacidades vocales e histriónicas, Hiromi encarnó a los cuatro personajes femeninos "Daniela", "Yuri", "Dulce" y "Lupita".

Aunque era el de "Daniela" el que más le tocaba. Es el que encarna Belinda en la serie de Prime.

Hiromi habló con El Siglo de Torreón de Mentiras en variadas ocasiones. Incluso, una vez recibió a este diario en diciembre de 2014 en el Centro Cultural Manolo Fábregas de la CDMX, en donde se presentaba Mentiras en sus primeros años.

Sonriente y con la imagen de "Daniela", comentó que Mentiras se había vuelto un proyecto que amaba profundamente.

"La puesta en escena se ha destacado porque se integra de canciones que de alguna forma han formado parte de nuestras vidas. Es maravilloso poder ser parte del elenco", dijo con una sonrisa de oreja a oreja mientras Kika Edgar, quien se encontraba a unos metros, observaba la entrevista de su compañera.

También compartió detalles de su labor en el montaje que en ese entonces producía Morris Gilbert, pues la lagunera podía interpretar sin problema los cuatro personajes femeninos de la historia.

"Recién empecé a hacer a 'Yuri', es padrísimo, lo disfruto muchísimo, es un personaje con un reto vocal importante, me sorprendió a mí misma viendo lo que podría hacer y que puedo disfrutarlo. Concentrarme y no confundir un personaje con otro, es uno de los retos de 'Mentiras', no te puedes olvidar que hoy eres 'Dulce' y no hacer los trazos de 'Daniela' o al revés", ejemplificó.

Y fue en enero del mismo 2014, cuando la egresada de La Academia Azteca recibió un homenaje por todo ese brillo que le había dado a Mentiras hasta ese momento y lo que le faltaba.

"Me hicieron una función especial en la que hice a todos los personajes. Fue una noche mágica. En el evento mi hermana Kaori me entregó mi reconocimiento. Me sentía nerviosa, me daba un poco de pena tanta atención... pero me dio gusto saber que la empresa y Morris Gilbert están contentos con lo que hago", explicaba a "El Defensor de la Comunidad".

Fue en 2010, cuando Hayakawa se integró al musical. Sus padrinos fueron Daniel Bisogno, Atala Sarmiento, Jimena Pérez y Pedro Sola.

Y el 4 de mayo de 2012, se cumplió un sueño de Hiromi, presentar Mentiras ante sus paisanos, en el Teatro Nazas, en dos funciones. Ella no cabía de la emoción, sobre todo cuando salió al escenario a darlo todo como lo hizo siempre en todos sus proyectos. La acompañaron Majo Pérez, Paola Gómez, Paloma Cordero, Martha Fernanda y Efraín Berry.

La muerte de Hiromi ocurrida el 27 de septiembre de 2017 fue consecuencia de una hemorragia interna debido a que su hija Julieta falleció en su vientre un día anterior, de acuerdo con Lourdes Elsa Salas, madre de la actriz y cantante.

Marla Hiromi Hayakawa Salas participó en la Tercera Generación del reality show musical La Academia en el año 2004, donde permaneció a lo largo de 13 conciertos.

Tras su paso por el programa, la lagunera destacó en el teatro musical nacional, con importantes puestas en escena como Avenida Q, Peter Pan, Las monjas cambian de hábito, Bule Bule y Mentiras, el musical, donde estuvo por seis años e interpretó a las cuatro protagonistas.

Resaltó además en el doblaje, donde prestó su voz a películas de Disney como a la princesa "Mérida" de Valiente y a "Alicia" de Alicia en el País de las Maravillas.

Su último trabajo en televisión fue en la serie de Telemundo "El Chema", donde interpretó el personaje de "Lucy Li", además de que dejó diversos proyectos pendientes tanto en teatro como en televisión.