Cuando escucha, "Comarca Lagunera" se emociona y es que aquí recibió un homenaje de El Siglo de Torreón, ofreció una conferencia a alumnos de la Universidad Autónoma de La Laguna y además cada que viene con alguna obra de teatro, el público lagunero la apapacha.

Por eso y más razones, Margarita Gralia se encuentra agradecida con la Comarca Lagunera, así lo hizo saber en entrevista con "El Defensor de la Comunidad".

"Yo los quiero mucho porque me han tratado de maravilla. Agradezco a El Siglo. Agradezco a Torreón, a toda la Comarca Lagunera, ese gran amor que me han dado. La Laguna tiene un lugar en mi corazón", comentó.

La argentina más mexicana habló con este diario a propósito del estreno en Netflix de la nueva serie de Manolo Caro (La casa de las flores), llamada Serpientes y escaleras, en donde Gralia tiene un papel que ha encantado al público.

"En 190 países se estrenó Serpientes y escaleras, de Netflix y de Manolo Caro. Es muy importante para mí ser parte de este proyecto. Manolo me pidió que estuviera en la serie y eso me encanta porque cuando el productor te habla y te dice, 'este personaje es para ti', es algo maravilloso.

"Además, se trata de mi debut en las plataformas luego de haber hecho teatro, cine y televisión. Para mí es algo nuevo y emocionante poder estar en Netflix. Esto es un motivo de orgullo y alegría que estoy compartiendo con mi público y mis seres queridos", mencionó.

Si algo ha caracterizado la trayectoria de Margarita es que elige trabajos que dejen huella y que motiven, además de entretener, cualidades que evidentemente vio en Serpientes y escaleras.

"Yo he seguido la carrera de Caro y me parece un artista mexicano sumamente creativo y con un sello muy particular y siempre sus trabajos son de gran calidad. El libreto me gustó, pero también el saber que iba a trabajar con todo su equipo".

En este proyecto participan también Cecilia Suárez, Marimar Vega, Juan Pablo Medina, para los cuales, Margarita solo tuvo elogios.

"Estoy yo acompañando a este elenco. Cecilia, Marimar, Juan Pablo... son realmente grandes exponentes del talento mexicano. Han trascendido fronteras por su gran calidad histriónica".

Acompañada de su perrita Boonie, Gralia dio algunos detalles de su personaje en la serie que ya se ubica en el lugar número uno de vistas en Netflix.

"En Serpientes y escaleras todo se desarrolla en una escuela en Guadalajara en un tono de comedia, sarcasmo e ironía. Es como un microcosmos del país, porque hablamos de elecciones para directora, algo que no es común y entonces las pugnan. La política que se maneja de los personajes es muy interesante, al igual que la relación que se da entre todos los personajes. Hacen muchas cosas para lograr sus objetivos que ustedes ya verán".

Y hablando de Marimar Vega, recordó Margarita que tuvo la oportunidad de trabajar con el fallecido Gonzalo Vega.

"Con Gonzalo hice Tengo todo excepto a ti, también con Rebecca Jones, pero ellos se nos fueron de gira al cielo. Recuerdo a Vega como un gran compañero y un caballero. Su hija Marimar es estupenda, ahora sí que, 'lo que se hereda, no se hurta'", comentó.

Margarita Gralia es una actriz que ha hecho su carrera en la República Mexicana, y es en esta nación en donde se ha consolidado gracias a notables proyectos de teatro y televisión.

"Mi corazón es mexicano. Ya soy nacionalizada mexicana por arriba, por abajo, por el centro y por adentro. Nací en Argentina, nunca lo negaré, mi acento no me deja mentir.

"Tengo un gran amor por mi país, pero donde vivo día a día, donde me comprometo en mi trabajo y en mi actividad es en la República Mexicana. Soy totalmente mexicana", comentó.