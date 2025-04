La justicia debe ser firme y humana: Sergio de la Torre, candidato a juez de distrito 

En entrevista para El Siglo de Torreón, Sergio Antonio de la Torre Servín de la Mora, candidato a juez de distrito en materia mixta, habló sobre los retos de la elección inédita del Poder Judicial en 2025 y su compromiso con una justicia más accesible y eficiente.

De la Torre explicó que el juez de distrito “es la autoridad más próxima a la ciudadanía” en el Poder Judicial de la Federación, y subrayó la relevancia del juicio de amparo: “es un mecanismo, una herramienta jurídica que permite al ciudadano defenderse en contra de un acto de autoridad que le ha violado sus derechos humanos”.

Sobre el proceso electoral, detalló que “va a haber 6 boletas del ámbito federal y cuatro boletas del ámbito local, en total son 10 boletas que va a tener el ciudadano que acuda a votar”, y que él aparece “en la boleta amarilla con el número 11”.

En términos de equidad de género señaló que “mujeres compiten con mujeres, hombres con hombres... Hay 6 juzgados federales en materia mixta, de los cuales cuatro corresponden a mujeres y dos a hombres”.

Recalcó que esta elección representa un momento histórico: “es la primera vez en la historia de México que se va a elegir por voto ciudadano a los juzgadores”. Sin embargo, lamentó que no haya un ambiente de campaña: “el INE determinó que había muchas limitantes para los candidatos... no podemos poner espectaculares”.

Sobre su candidatura y sus propuestas, De la Torre destacó su trayectoria y preparación académica, afirmando: “tengo una maestría en derecho, soy constitucionalista de la UNAM… obtuve 9.7, fui mención honorífica”. Añadió que es el único candidato a juez de distrito en materia mixta que tiene una doble postulación por el Poder Ejecutivo de la Federación y por el Poder Judicial de la Federación.

"Soy una persona responsable, una persona que ha vivido de mis ganancias como abogado independiente, porque he estado en el sector público, he estado en el sector privado y he sido abogado postulante de manera independiente. La justicia tiene que ser muy objetiva, imparcial, independiente, humana, pero también yo le agregaría con firmeza, con firmeza en aplicar la ley y no tolerar injusticias”.