La IA podría predecir sismos, desarrollan un sistema de monitoreo sísmico con la tecnología más avanzada

Una nueva herramienta basada en IA promete anticiparse a los sismos con segundos de ventaja.

En solo once días, se registraron más de diez terremotos mayores a 6.0/ Especial

NEYEN AVILA

Con el aumento de la actividad sísmica en diversas partes del mundo, crece el interés por nuevas formas de prevención. En este contexto, la IA aparece como una aliada inesperada: científicos y tecnólogos están desarrollando sistemas que podrían detectar señales invisibles para el ojo humano, pero evidentes para un algoritmo entrenado.

La empresa Seismic AI, entre otras, trabaja en una plataforma capaz de emitir alertas tempranas basadas en análisis en tiempo real de datos sísmicos. Su tecnología promete advertencias de hasta 20 segundos antes del impacto de un movimiento telúrico, lo suficiente para salvar vidas en áreas densamente pobladas.

Tecnología y prevención van de la mano

A diferencia de los métodos tradicionales, que solo detectan sismos cuando ya comenzaron, estos nuevos sistemas interpretan señales mínimas previas, como vibraciones imperceptibles o variaciones en la presión subterránea. Gracias a la IA, estos datos se analizan de manera instantánea, generando patrones que ayudan a predecir la probabilidad de un sismo.


 Un nuevo sistema de monitoreo basado en inteligencia artificial podría detectar un sismo hasta 20 segundos antes de que ocurra/ Especial
Este tipo de herramientas ya ha sido probada en países propensos a la actividad sísmica como Japón y México, con resultados prometedores. La clave está en la capacidad de la IA para aprender de cada evento y perfeccionar su precisión con el tiempo.


El objetivo final no es evitar los sismos, sino mitigar su impacto: cortar la electricidad, cerrar válvulas de gas, detener trenes o evacuar edificios, todo en cuestión de segundos. En un mundo donde los fenómenos naturales son inevitables, la tecnología puede convertirse en nuestro mejor escudo.


               
               


               

               
               

               
               
               
En solo once días, se registraron más de diez terremotos mayores a 6.0/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
