Ha viajado desde Saltillo para impartir el primer módulo del Seminario-Taller de Escritura Histórica y Científica, en las instalaciones del Archivo Municipal de Torreón. El maestro Jorge Tirzo Lechuga Cruz, integrante de la Asociación de Cronistas e Historiadores del Estado de Coahuila, alista los últimos detalles para impartir su clase, revisa el proyector, ordena documentos en su computadora, antes de ofrecer una breve entrevista para la grabadora de este periódico.

Entonces narra su romance con la historia, un encuentro adolescente acontecido mientras era un estudiante preparatoriano. Más adelante convirtió esa disciplina en su profesión y prioridad, tras leer un libro sobre los enemigos de Venustiano Carranza. A lo largo de su carrera, sus principales campos de investigación han sido la Revolución Mexicana, la vida del propio Carranza, el Congreso Constituyente e historia de género.

¿Por qué estudiar la historia? La pregunta lo remonta a una frase en el libro Apología de la historia o el oficio de historiador, del autor francés Marc Bloch: ¿será que la historia nos engañó?

"Porque se supone que una máxima de la historia es ser maestra de vida. Entonces, eso nos lleva a dos cosas dentro de lo mismo. Primero, la importancia de la historia. La historia es muy importante porque, si bien nos ayuda a conocer el pasado, pero nos ayuda más a comprender nuestro presente; es decir, por qué pasan las situaciones. Las cosas no son obras del destino ni de la casualidad, son obras de procesos sociales que se van dando, algunos en el corto, otros en el mediano y otros en el largo plazo. Pero también debemos tener en cuenta que la historia no es un oráculo, no nos va a ayudar a predecir el futuro; nos va a ayudar a comprender mejor el tiempo en el que estamos y a prever, no a que veamos más allá".

Señala que existe quien considera inútil a la historia, porque se piensa que el pasado no es vinculante con el presente. Por eso, aclara que la materia no estudia específicamente el pasado, sino los procesos humanos.

"Se puede hacer historia del presente, pero también se puede hacer historia del pasado, que es la que la mayoría de los historiadores toman, porque es más fácil trabajar con muertos que con vivos.

En este tenor, el autor del Diccionario biográfico de legisladoras coahuilenses (2023), indica que Torreón es el único municipio villista de Coahuila debido a su situación geográfica y el paso que el Centauro del Norte tuvo en la región. Mientras que el resto del estado es carrancista.

El maestro Jorge Tirzo Lechuga Cruz continuará con la segunda sesión del primer módulo del Seminario-Taller de Escritura Histórica y Científica, titulado '¿Cómo hacer una investigación?', este sábado 22 de febrero, de 10:00 a 12:00 horas, de nueva cuenta en el Archivo Municipal.