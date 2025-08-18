’La Granja’ reta a la lucha lagunera en Torreón

Deportes Circuito Mayor de Beisbol de la Laguna Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna Liga MX Riñas

AARÓN ARGUIJO GAMIOCHIPI.-

Lucha libre profesional y comedia viral, será la combinación que podrán disfrutar los aficionados laguneros el próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 18:00 horas, cuando se realizará una magna función aderezada por “La Granja Rifa”.

COMBATES Y RISAS

Procedentes de Monterrey, Nuevo León, los creadores de contenido divertido y “de cotorreo”, como ellos mismos se definen, vienen a la Comarca Lagunera para retar a los gladiadores de la prestigiada escuela de lucha libre de esta región, por lo que se anticipa un buen duelo dominical en el domo de la prolongación Colón.

En la lucha súper estrella de ese domingo, los integrantes de La Granja Rifa: Pochis, Pepito, Patillas y Tomano, retarán a algunos de los mejores gladiadores de la Comarca Lagunera: “El Niño de Oro” Rey Insólito, el inigualable “Justin Vocho” V – 57, “El Comandante del Aire” Árabe junior y el indómito Cavernario Galindo Junior, una selección de cuatro rudos de armas tomar.

En el turno semifinal, aparecerán los regiomontanos del programa “Es Show”, El Mafioso y Sexy André, para hacer frente a los laguneros, Diabólico Junior y el fortachón Ángel Negro, en una batalla de escuelas que luce altamente atractiva para los conocedores aficionados laguneros. Se realizará también un triangular de parejas, en el que Oso Negro y Espacial unirán fuerzas para afrontar a Borrego Salvaje y al “Monstruo del Ring” Radamantis, mientras que en otra esquina estarán el Oso Alvarado y Nexus.

Además, estarán en acción los “Pequeños Gigantes”, gladiadores cortos de estatura, pero con enorme calidad.


               
               


               

               
               

               
               
               
lucha libre Torreón La Granja

               


