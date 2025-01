La faceta de actriz de

Aunque el público la conoció primeramente como conductora, Karla Gómez ha logrado destacar en la actuación por medio de varios personajes de ficción, tal es el caso de "Elvia", quien acaba de tener un tráfico final en El Ángel de Aurora, producción de Televisa.

La oriunda de Costa Rica platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón de dicho rol y de cómo ha logrado combinar sus facetas artísticas, sin descuidar una de la otra.

La actriz aceptó que tiene sentimientos encontrados, ya que le da melancolía que su participación en la novela de las 16:30 horas haya terminado, pero a la vez está feliz con los resultados obtenidos.

"Me siento muy contenta, privilegiada porque mi carrera despegó como conductora, pero gracias a este tipo de personajes, como el de 'Elvia', que además tuvo distintos matices, sigo escalando en mi faceta de actriz.

"Ella empezó siendo una investigadora y abogada muy correcta, pero vimos cómo se fue entrelazando emocionalmente con el personaje de Jorge Salinas. Después pasa por un montón de problemas, hasta perder la calma y volverse una de las villanas de la historia. Pierde todo por un hombre y al final muere asesinada por 'Jezabel' (Marisol del Olmo)", comentó.

Reconoció la exconductora de Es de noche y ya llegué, que este papel le exigió bastante, algo que disfrutó porque lo vio como un gran reto profesional que le permitió crecer no solo a nivel profesional, sino también personal.

"Agradezco tanto el cariño de la gente hacia mi papel. Obviamente, hay personas que saben que es un melodrama, sin embargo, hay quienes se enganchan y en esta ocasión, unas chicas encantadoras hicieron un club de fans de 'Elvia'. Ahora que ella murió, yo quise realizar la escena (se desploma en el suelo tras recibir dos balazos) sin necesidad de un actor stunt (especialista en doble riesgo).

"Me siento satisfecha. Hacer villanos es muy interesante y me encantaría volver a encarnar a un personaje así, pero que sea malo desde un inicio, porque como les comento, mi rol en El Ángel de Aurora, no era una malvada, sino que lo que vivió la fue llevando a ese resultado".

CON PASIÓN

Reconoció Karla que cuando se disfruta al máximo una labor, no llega a verse como un trabajo, y más si la pasión se encuentra de por medio.

"Me divertí mucho en esta producción. Eran llamados pesados, pero ni los sentía porque me divertía y cuando eso pasa, pues hay que hacerlo más seguido. Deseo adentrarme cada vez más en la actuación. Les cuento también que la producción ha sido maravillosa, la encabeza Roy Rojas".

Informó Gómez que la historia que protagoniza Natalia Esperón ha traspasado su horario de las 16:30 horas, ya que un cúmulo de personas la siguen en redes sociales o en la plataforma Vix.

"Hay muchos memes de la historia o fragmentos en TikTok o Instagram. Hay quienes no la han visto en Las Estrellas, pero sí por otros medios", dijo y añadió que siempre llevará en el corazón esta historia.

"Me deja un montón de amigos nuevos, de gente linda con la que trabajé. Ha sido un agasajo ser parte de esta producción y además les platico que terminará el domingo 2 de febrero a las 20:30 horas, lo que indica que le ha ido bastante bien"

Por otro lado, Karla Gómez contó de qué manera dio el salto de la conducción a la interpretación de personajes.

"Yo primero estudié actuación, pero la primera oportunidad que se me presenta para entrar a este medio fue como presentadora. Realicé un casting para Telehit y me quedé. Tenía un programa con Odalys García y luego me fui con René Franco. Efectué una gran cantidad de cosas en TV abierta y ya luego me llegaron mis primeros trabajos de actuación en Mi corazón es tuyo y Mi marido tiene más familia.

"La gente pensaba que no actuaba y curiosamente fue para lo que me preparé más. Estuve en el Centro de Educación Artística de Televisa y a la fecha sigo preparándome"

Gómez mencionó que seguirá trabajando en Hoy, en la sección de música, sin descuidar sus redes sociales, donde crea contenido, y por supuesto la actuación, así como la conducción.