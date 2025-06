La entre María José y La Laguna

entre María José y La Laguna

Mencionó la exKabah que será la última vez que presente en nuestra región la gira Libertad, ya que alista un nuevo tour, el cual pronto empezará a planear.

"Este show está llegando a su final. A principios de octubre serán los últimos conciertos de Libertad y luego ya cambiaré el formato. Me ha ido muy bien con Libertad, justo en el Auditorio Nacional se agotaron los boletos para próximas fechas y tuvimos que abrir más ante la demanda, algo que le agradezco al público de todo corazón", mencionó.

Por otro lado, la artista platicó que recién lanzó su EP, Ahora o nunca, el cual ya ha arrojado varios hits previamente a su salida.

"Ya tenía tres sencillos que fueron Mi rey, mi santo, luego Estúpida romántica y Arrepentido y ahora dimos a conocer Si no es ahora, no es nunca, una rola que de alguna manera empezará a pintar el próximo show que tendrá muchos colores y un toque ochentero. Esta canción ya está en el número dos a nivel nacional, pertenece a un pop ligero; ahora sí que volví a mis comienzos, a la base".

Como el nombre del sencillo y del EP lo indica, "La Josa" invita a la gente a gozar cada momento que pasa, porque no sabemos qué pasará mañana.

"Hay que disfrutar el presente. Cuando empezamos a decir, 'hubiera hecho esto o lo otro', él hubiera no existe o la otra es que luego decimos, 'ay, mañana lo hago' y tal vez mañana hay pandemia, entonces desde Kabah que cantábamos Vive y que decíamos que viviéramos el momento, eso ha sido una constante en mi vida y considero que tenemos el día de hoy nada más y el futuro muy, muy cercano para hacer las cosas que nos gusten y si no, pues no hay que arrepentirse de las decisiones", compartió.

Aunque María José sí está consciente de que día a día ocurren aciertos en cualquier ámbito, también hay fracasos que, sin duda, ayudan a fortalecer al ser humano.

"Siempre es increíble aprender no solo de los éxitos, sino de los también de los trancazos, y creo que es ahí donde más aprendemos, de los raspones duros".

La cantante nunca para de trabajar. La mayoría de las veces se encuentra haciendo algo. Es cansado, lo admitió, sin embargo, disfruta al máximo sus labores como cantante, amiga, madre, esposa e hija.

"Ahorita que estoy hablando con ustedes, hago mi maleta porque voy a Pachuca y luego me paso con ustedes. Lo bueno que voy a tomar unas vacaciones en julio, me voy a Europa unos días con mi familia", puntualizó.