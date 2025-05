La decisión está tomada, Betzabé será presidenta: Ricardo Monreal

El pueblo califica, castiga o premia y Gómez Palacio, está listo para la Transformación, afirmó el coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, en una rueda de prensa celebrada en conocido hotel del bulevar Miguel Alemán, en Gómez Palacio, quien manifestó su apoyo a Betzabé Martínez, candidata de la 4T a la presidencia municipal de Gómez Palacio.

Monreal informó que en Gómez Palacio tuvo una reunión con los Comités de Organización Territorial (COT) de Morena, que fue una reunión de evaluación cerrada para ver los riesgos y oportunidades.

"Me voy contento porque vi los resultados en el proceso que está llevándose a cabo de manera interna en Morena y los resultados es que estamos arriba en las encuestas. Le calculamos entre el 15 y el 18 por ciento sin lanzar las campanas al vuelo, no quiero tampoco expresar una mentira porque finalmente la gente lo va a ver en la elección", señaló Monreal.

El coordinador de diputados de Morena en el Congreso de la Unión señaló que la gente votará por Morena.

"La gente está decidida, tengo experiencia electoral, más de 12 elecciones directas y mi experiencia es que 10 días antes la gente ya no cambia su voto, 10 días antes y estamos a 15 días pero la gente ya no mueve su voto. No es fácil entonces prácticamente la decisión está tomada", dijo Monreal.