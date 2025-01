La de Teo González

de

Teo González lleva años dedicándose a la comedia. Él ama su actividad, pero algo que también le fascina es que la gente se olvide de todo pesar con sus chistes o anécdotas.

"Gracias a Dios, hay un gran cariño de la gente hacia mi persona y me siento gratificado por ello. No ha sido fácil porque la comedia ha evolucionado y lo bueno es que me he ido adaptando, tan es así que he trabajado con jóvenes standuperos y no chocamos. Su público me acepta y mi público los acepta", comentó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

En ese sentido, Teo mencionó que una clave de su trascendencia tiene que ver con su humor blanco, ya que las groserías o los insultos no van con él, a la hora de pararse en un escenario.

"Sigo una línea similar a Los Polivoces o 'Capulina', cuyo legado sigue y a mí también me ha funcionado. Alguna vez, por petición, conté chistes fuertes o vulgares y la verdad es que reafirmé que eso no es lo mío, no me sentía cómodo", aseguró.

Pero en donde sí estará muy a gusto es en Torreón, ciudad a la que traerá su sana comedia el próximo 2 de febrero en el Teatro Nazas. Ofrecerá su nuevo show con Paco Zavala "El Chulo" a las 19:00 horas.

"Aquí estamos ya listos para volver a la Comarca Lagunera. La idea es que se diviertan y que empiecen el año con buen humor, porque luego somos medio pesimistas cada que inicia un nuevo año y más ahora con los cambios de gobiernos en México y Estados Unidos.

"Hay que ser optimistas porque los mexicanos, venga lo que venga, siempre tenemos una actitud positiva y recuerden, los problemas no existen, son situaciones por resolver", subrayó.

Explicó el famoso que en los últimos años le ha apostado a ofrecer espectáculos con otros compañeros y es que, consideró, todo sale mejor en equipo.

"Si uno se ríe, y dos, hacemos comedia, suma. No estamos compitiendo sino compartiendo el escenario y ahora sí que el que sale ganando es el público".

Era evidente que en la charla saliera a relucir la "colita de caballo" de Teo, aspecto físico que lo ha caracterizado de toda la vida. Una vez se cortó el cabello y lo volvería a hacer, siempre y cuando sea para una causa noble.

"Hace cerca de 15 años me lo corté, pero fue para niños con cáncer. Tengo, de hecho, ya muchos años apoyando a una fundación con este mismo objetivo. Luego me dicen, que si me corto la colita de caballo, y pues dependerá de cuánto me ofrecen; sin embargo, también si lo vuelvo a hacer, sería motivado por la misma causa".

Contó que pese a que siempre renueva sus contenidos, hay personas que le siguen pidiendo algunos de sus chistes clásicos.

"El chavo fresa que va a misa o el traje 'ingón' ,no me los perdonan. Luego uno quiere darle la vuelta y, pues, no te dejan", relató entre risas.

En septiembre del año pasado, Teo celebró 41 años de carrera, tiempo en el que ha pasado por todo.

"Empecé hace más de cuatro décadas, no hacía stand up comedy, me sentaba, hacía mis shows sentado porque me daba miedo ponerme de pie. Inclusive agarraba una guitarra y era como una muleta para caminar en el escenario", mencionó.