“La crónica es una de mis pasiones”, el escritor Vicente Alfonso impartió conferencia en el marco de la FILC Región Laguna

Vicente Alfonso (Torreón, 1971) es un arriero de las letras. Va por los senderos periodísticos, siempre hacia el horizonte de la historia. Hoy ha vuelto a su alma mater, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), para impartir la conferencia “Por los caminos de la crónica”, en el marco de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) Región Laguna.

“¿Qué es la crónica?”, pregunta a los jóvenes presentes el autor del libro A la orilla de la carretera, volumen ganador del Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2018. El género es mencionado por aquí y por allá, pero en muchas ocasiones es un problema aterrizarlo: ¿un relato en orden cronológico?, ¿una historia de vida?, ¿el registro de un suceso paso a paso? Las definiciones parecen infinitas.

“La crónica es una de mis pasiones”.

Entonces, Vicente Alfonso recuerda a su maestro Federico Campbell, fallecido en 2014 y quien es autor de uno de los manuales de periodismo más importantes publicados en México: Periodismo escrito. Cuando lo conoció, no tuvo reparos en mostrarle admiración y compartirle que estudiaba su manual en la universidad, mismo que siempre cargaba con la fe de un devoto en su bolsa de reportero.

Como todo buen maestro, Campbell dudaba constantemente. Vicente Alfonso muestra en diapositivas los cambios que la sección de Crónica ha tenido en el libro Periodismo escrito.

“En una edición de finales de los setenta, que fue cuando salió el libro, dice: ‘La crónica es un relato de sucesos ordenados bajo un criterio cronológico’. Y luego, uno ve una edición de los años noventa que dice: ‘La crónica es un relato de sucesos no necesariamente ordenados con un criterio cronológico’. Profe, entonces, ¿en qué quedamos?, ¿sí o no?”.

Vicente Alfonso frecuentaba a Campbell y ambos discutían sobre el asunto. Lo hicieron durante siete u ocho años. Cabe señalar que el lagunero es el autor de la sección de Crónica en la redición más reciente de Periodismo escrito. El mismo Campbell se lo pidió y tuvo que escribir y borrar el manuscrito durante dos años. Vicente Alfonso descubrió que su maestro lo había incluido después de su muerte.

“Yo sentía que eso era una medalla para mí, porque logré convencer al maestro de que la crónica, aunque se llame crónica, que tiene que ver con el tiempo, no necesariamente relata los hechos en orden cronológico. ‘Lo convencí, se quedó como yo le decía’, ¡pues no! Resulta que antes, mucho antes de que yo incluso soñara con estudiar periodismo, él ya tenía esto de un orden no necesariamente cronológico. Quiero decir que Campbell se corregía, luego cambiaba de opinión y luego volvía a corregirse”.

Lo que Vicente Alfonso quiere ejemplificar con esto es que los géneros periodísticos tampoco son rígidos o presas de sus propias reglas, sino que son flexibles, abiertos al diálogo y a las circunstancias. Es el propio periodista quien debe decidir cómo abordar la noticia una vez que se le presenta.

El lagunero también citó crónicas realizadas por grandes autores como Gabriel García Márquez, Nellie Campobello, Ginger Thompson, Saúl Rosales, entre otros. Además de sus propias experiencias.

Ante los jóvenes, manifestó que tal vez la definición que más puede aceptarse sobre la crónica es aquella acuñada por García Márquez: “La crónica es un cuento que es verdad”.