La CNTE demanda abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 | ¿Cómo se puede revertir la privatización de las pensiones?

En días recientes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó un plantón en la Ciudad de México demandando la abrogación del sistema de pensiones de 2007 del expresidente Felipe Calderón.

El plantón en el que participaron cientos de maestros incluyó bloqueos a espacios como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Palacio Nacional; afectaciones a la Secretaría de Gobernación e incendios en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Durante varias décadas, el Estado se encargó del manejo de las pensiones, pero entrada la década de 1981 un nuevo modelo económico propuso la privatización total o parcial del sistema en decenas de países, incluyendo México, proceso al que se sumaron presiones de organizaciones financieras internacionales. Los gobernantes cedieron resultando en afectaciones generacionales a los trabajadores. Hecho que reclama la CNTE, ya que el anterior expresidente López Obrador ya había hecho también la promesa de abrogar la ley durante su mandato.

En la actualidad, la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que no se cuentan con los recursos para abrogar esta ley, aunque cae señalar que el 60 por ciento de los países que privatizaron sus sistemas de pensiones han revertido la decisión e incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseguró que resultó en un fracaso.

A nivel mundial, explicó la OIT en un reporte de 2019, todos los países cuentan con sistemas de pensiones cuya cobertura universal se logra mediante un sistema público que incluye el seguro social público de carácter contributivo, combinado con pensiones sociales no contributivas, complementadas por pensiones voluntarias para quienes desean más ahorros.

Entre los argumentos para la privatización, estuvo que de no darse una reforma habría una “crisis de la seguridad social” o “de la vejez” ya que estos fondos no serían sostenibles al largo plazo pues no se adaptaron a la esperanza de vida o acumularon los recursos necesarios.

¿Por qué se ha revertido la privatización de las pensiones?

Para revertir la privatización, 18 gobiernos, cinco de América Latina y 13 de la Europa Oriental y la antigua Unión Soviética, justiciaron el regreso debido a razones como:

- Elevados costos fiscales de la privatización

- Disminución o estancamiento de la cobertura y niveles de prestaciones

- Altísimos costos administrativos

- Traslado de riesgos económicos y financieros a los individuos, exponiéndolos a pensiones cada vez más bajas

- Falta de beneficios tangibles para el desarrollo nacional

- Aumento de la desigualdad de género y de ingresos

¿Cuáles son los pasos para revertir la privatización de las pensiones?

En su documento de trabajo “La reversión de la privatización de las pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)”, la Organización Internacional del Trabajo planteó 11 pasos para revertir la privatización de las pensiones.

1. Iniciar un diálogo social y consenso entre los actores sociales para crear el apoyo público para revertir la privatización

2. Conformar un comité técnico tripartito de reforma encargado de renacionalizar el sistema de pensiones, integrado por representantes de los empleadores, de los trabajadores y expertos de varias disciplinas en seguridad social para realizar un estudio de factibilidad o una evaluación actuarial para evaluar la sostenibilidad de atraer de nuevo las pensiones.

3. Promulgación de leyes que garanticen su funcionalidad y cumplimiento de normas sobre seguridad social, teniendo en cuenta su implementación basada en medidas graduales y transitorias.

4. Creación de un ente público administrador de las pensiones con gobernanza tripartita

5. Creado el marco institucional, la OIT establece que se deben transferir a los afiliados del sistema privado al público, migrando bases de datos y sus historias contributivas, así como información de empleadores y registros de cotizaciones, para garantizar la recaudación.

Totalizando los períodos cotizados en cada uno de los sistemas.

6. Transferir los recursos acumulados de las cuentas individuales garantizando que sus derechos jubilatorios serán iguales o superiores a los del sistema previo y previendo que acepten la transferencia voluntaria en caso de que sean consideradas las cuentas como propiedad privada.

7. Establecer las nuevas tasas de cotización y comenzar a recaudar para garantizar su sostenibilidad a largo plazo, abordándose ajustes a parámetros como la edad de jubilación y los periodos de cotización.

8. Clausura de la recaudación de cotizaciones en el sistema privado

9. Establecer un sólido servicio de inspección de la seguridad social, acompañado de mecanismos de cobranza de las cotizaciones.

10. Crear una unidad encargada de la gestión de las inversiones del régimen público de pensiones

11. Completada la revisión del sistema privado se cierra el ente de supervisión y regulación de las pensiones del sector privado o en caso de seguir activo el sistema de pensiones voluntarias su regulación pasa a un organismo independiente

Se aclara que la reversión de los sistemas necesita años para madurar, pero permite a los afiliados planificar una mejor jubilación así como gozar de una mayor seguridad de ingresos durante la vejez.