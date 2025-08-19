Internacional Ucrania-Rusia Ucrania Donald Trump Israel-Palestina

La Casa Blanca asegura que Putin ha prometido a Trump que se reunirá pronto con Zelenski

A pesar de la incertidumbre de Moscú en las últimas horas, la Casa Blanca asegura que el presidente ruso se comprometió a encontrarse pronto con el líder ucraniano

EFE

La Casa Blanca aseguró este martes que el presidente ruso, Vladímir Putin, prometió en conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se reunirá pronto con el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, pese a los mensajes imprecisos que emitió Moscú en las últimas horas sobre este asunto.

Al ser preguntada sobre si Putin prometió la celebración de una reunión con Zelenski en las próximas semanas, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió que el líder ruso "lo hizo".

"Les puedo asegurar que el Gobierno de EE.UU. y la Administración Trump están trabajando tanto con Rusia como con Ucrania para hacer que esa (reunión) bilateral se haga realidad", afirmó Leavitt, que dijo tener constancia de que "los detalles sobre esa reunión ya se están gestionando" y que la Casa Blanca informará en el futuro sobre la ciudad que acogerá el encuentro.

Al término de las reuniones del lues en la Casa Blanca con Zelenski y varios líderes europeos, Trump aseguró, tras hablar con Putin por teléfono, que estaba trabajando ya para organizar una cumbre entre Zelenski y Putin.

Sin embargo, Moscú envió un mensaje algo más cauteloso desde entonces, hablando de la necesidad de involucrar a funcionarios de mayor rango o diciendo que una reunión de este tipo debería "prepararse minuciosamente".


Al ser preguntada sobre si es verdad que Putin habría propuesto -tal y como han afirmado algunos medios- a Moscú como sede para una hipotética reunión con Zelenski, conociendo de antemano de que Kiev no aceptaría semejante oferta, la portavoz aseguró que no va a desvelar las conversaciones privadas entre Trump y el presidente ruso.


Leavitt dijo también que la opción de celebrar primero un encuentro bilateral Putin-Zelenski antes de uno a tres bandas que también incluya a Trump, que era lo que el republicano pretendía hacer en un primer momento, "fue una idea que evolucionó en el curso de las conversaciones del presidente (Trump) con Putin, el presidente Zelenski y los líderes europeos ayer".


La portavoz añadió que todos los líderes europeos presentes el lunes en la Casa Blanca "se mostraron de acuerdo en que este es un gran primer paso, y es bueno que estos dos líderes se sienten juntos".


En las reuniones con Putin y Zelenski por separado en Washington participaron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz. 


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Volodymyr Zelenskyy Vladímir Putin Ucrania-Rusia Donald Trump

               


