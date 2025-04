La Banda MS conquista a laguneros con visita previa a concierto

Integrantes de la Banda MS vinieron a la Comarca Lagunera a vivir una “hermosa experiencia”.

Alan Ramírez, Pavel Ocampo, David Castro y Javier Osuna llegaron ayer a la región para promover el concierto que darán el 17 de mayo en la explanada de la Feria de Torreón, dentro de su gira llamada Edición limitada. Oswaldo “Walo” Silvas fue el gran ausente, ya que se enfermó del estómago.

Los cuatro mencionados anteriormente ofrecieron una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón en la que agradecieron a La Laguna por ser parte de la historia de la agrupación, que comenzó a escribirse hace 22 años.

“Tengo amistades aquí muy fuertes y saben lo que pienso primero al oír el nombre de esta región... en una discada y luego en unas gorditas y sobre todo en su gente”, mencionó.

Reconoció también el cantante que Mazatlán, el lugar de origen de ellos, es, “la playa de los laguneros”.

“Mucha gente de la Comarca va a disfrutar de nuestras playas, que son sus playas. Tenemos para compartir el mar, la música, los mariscos”, informó.

Ramírez contó que ahora que vuelvan, el 17 de mayo, vendrán con todo gracias a su nueva gira, Edición limitada.

“Se deriva de nuestro nuevo disco, Edición limitada, que incluye de igual manera una canción homónima de la autoría de nuestro compañero David Castro y cantada por él”. Tomó la palabra Castro, para ofrecer más detalles de dicha melodía.

“Nos dieron la oportunidad de nueva cuenta como vocalista y compositor de un tema. Es la segunda vez que me ha grabado la banda. Es un álbum muy completo este que acabamos de dar a conocer”.

David, uno de los miembros más recientes de la MS, continuó diciendo que sus compañeros lo han tratado muy bien desde que entró.

“No me puedo quejar. Solo tengo cosas buenas en el grupo. Entré como trompetista y luego incursioné en el acordeón y posteriormente me dieron la oportunidad de cantar. Agradecemos que la banda nos dé la oportunidad de grabar temas a los demás integrantes y creo que eso enriquece la versatilidad del show”.

Por otro lado, Alan mencionó que este jueves se estrenará una colaboración con Luis Antonio López “El Mimoso”.

“Tanto nosotros como “Mimoso” ya queríamos colaborar juntos. Desde que se hizo la llamada para ver detalles del dueto, salió a relucir la alegría entre ambas partes. Está muy buena, ya lo verán. Está muy pisteable”, dijo entre risas.

La Banda MS ha tocado en decenas de escenarios nacionales e internacionales, además de que ha realizado duetos con artistas como Gloria Trevi o Snoop Dogg, pero, ¿qué les falta por hacer?, Pavel dio la respuesta.

“Somos muy afortunados. Es difícil no querer siempre más, pero más que querer más, hay que saber ser agradecidos. Hemos logrado mucho gracias al público que nos apoya desde hace más de 20 años.

“La MS siempre va hacia arriba, creciendo. El anhelo que tenemos es seguir contando con el cariño de los fans. No podemos asegurar el éxito porque no vemos el futuro, pero si les aseguramos que seguiremos haciendo música con el corazón”.

Alan Ramírez se sinceró y mencionó que no imagina su vida sin la Banda MS de Sergio Lizárraga.

“Antes de entrar aquí yo estaba en una banda de Mazatlán. Cuando la MS me invitó la primera vez, les dije que no, que ‘gracias’ porque estaba a gusto con ese grupo en el que andaba yo. Total, entré. Me iba a calar tres meses y ya llevo 18 años. Eso sí, yo siempre fui fanático de la Banda MS”.